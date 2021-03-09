الفلاح: مطلوب 350 ألف بيت سكني خلال 20 عاماً

مال وأعمال

قال أستاذ مادة الاستثمار العقاري وعضو هيئة التدريس في قسم التمويل بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا د.عبدالله الفلاح انه لا يوجد مطورون عقاريون بعد قانوني 8و9 لسنة 2008، واقتصر اعمال التطوير العقاري على الافراد والعائلات، رغم تفافم الازمة العقارية فهناك 350 الف بيت مطلوب انشائها خلال 20 سنة القادمة.

واضاف د. الفلاح انه لا يجب فرض المطور العقاري علي المواطن بل لابد ان يكون هناك خيارات امام المواطن وهو ما سيجعل المطور يسعى لاثبات جدارته وبالتالي سنشهد انتقال عملية التشييد من البناء التقليدي الى المطور، او يستمر الاثنين معا، لافتا الى ضرورة ان تكون الافكار مفتوحة ومتنوعة ولابد من تبني اي خط انشائي يراعي الجودة و خفض الكلفة على الاسرة. واشار الى ان المطور العقاري حاليا تعد فكرة جيدة للكويت ولكنها يتم العمل بها في العالم كله ولذا فلابد من الجلوس جميعا على طاولة واحدة لحماية الاسرة والاقتصاد وذلك بطريقة مثالية، خاصة ان السوق لن يتحمل ان يتم تشييد 350 الف بيت عبر المواطنين ولا يوجد مقاولون يقومون بذلك ولذا فالاقرب والاسرع في التنفيذ هي شركات مطورة كبيرة تتعاون مع شركات الصغيرة والمتوسطة.

واكد د. الفلاح انه يمكن عبر المطورين بناء مدن كاملة عبر المطورين خلال 3 سنوات وتكون متكاملة وذلك وفقا للتجارب المنفذة في السعودية وقطر ولكن هناك عدة تحديات تشريعية وادارية، اخيرا سياسية في ظل التجاذب الحكومي والنيابي وكل منهم لهم رأي ولا احد يريد سماع الاخر. وزاد د. الفلاح ان هناك 5 مزايا رئيسة لنظام المطور العقاري وهي:-

1- القدرة التنفيذية للشركات المنفذة اكبر من اي مواطن فهي تملك الخبرة ولها باع طويل في التشييد لعدة مرافق في وقت واحد وتنتهي من المنطقة بالكامل في توقيت محدد وفقا للعقد، بعكس الوضع الحالي فالمواطن قد ينتهي من البناء ولم تنته الخدمات في المدينة في ذات الوقت وبالتالي تتكون غير جاهزة وبالتالي لا يكون هناك استقرار الاسرة.

2- الشركات المطورة لديها كفاءة في التنفيذ والجودة بعكس المواطن لا يملك الخبرة بالمقارنة بالشركات التي يمكن لها الاستعانة بأفضل المواد والمعايير الانشائية المتطورة التي سيتم فرضها على المطور.

3- المطور العقاري يملك من خبرة وفريق عمل هندسي يساعده على بناء البيوت بأقل كلفة في ظل انه يشتري بسعر الجملة او يستورد مباشرة بأقل كلفة للمواد الخام وبالتالي يمكن ان يوفر 20% او اكثر.

4- التحديات مالية التي قد تواجه الاسرة عند البناء حيث يتم وضع ميزانية تقارب مثلا 100 الف دينار لكن عند العمل يكتشف ان ان الاسعار زادت عليه نتيجة ارتفاع البيت بنسبة 20% او50%واحيانا 100% ما يعطل البناء.

5 - الخلافات والنصب وهذه الاشكالية التي تراها يوميا بين المواطنين والمقاولين وهناك بيوت معلقة لوجود خلافات قضائية تصل للسنوات. واضاف د. الفلاح انه في المقابل هناك 4 تحديات رئيسة ولكن يمكن حلها مع تضافر الجهود وهي :-

1- تلاعب المطور في الاسعار وبالتالي لابد من وضع ضوابط مشددة لمنع ذلك من خلال منع المطور من احتكار البيوت على الزوايا والمواقع الاسترايجية والارتدادات .

2- جودة التنفيذ والالتزام بالمعايير من المطور امر مهم حتى لا يكون في تلاعب يؤدي الى مشاكل للاسر مع الوقت وبالتالي لابد من ضوابط قانونية ومالية لمنع ذلك.

3- فشل المطور ودخوله في خلافات مع الدولة او المقاولين او الاسر وهذا الهاجس يطارد المطورين لان عملية التشييد ستتوقف وهو ما يضر الاسرة.

4- خيارات البناء قد تكون محددة وفق 4 او 5 نماذج كل منهم بسعر وبالتالي يكون الخيارات محدودة للاسر التي تريد بناء شيء خاص بها،وهناك من يريد مواصفات خاصة وبالتالي يكون صعب على المطور وهذا الحل يكون ان يأخذ الأرض ويبني البيت وفقا للمواصفات التي يريدها.

