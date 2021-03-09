«زين»: الإدماج بين الجنسين يُعزز النمو الاقتصادي

مال وأعمال

أطلقت مجموعة زين تقريرها السنوي في قيادة الفكر بعنوان «المرأة.. في مجال التكنولوجيا: سد الفجوة بين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)»، الذي تسلط الضوء فيه على حجم الفجوة بين الجنسين في مجالات (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات)، مع ابراز تأثيراتها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت زين أنها تستكشف في هذا التقرير - الذي يتزامن مع اليوم العالمي للمرأة - جوانب متعددة في العديد من القضايا المتعلقة بطبيعة التحديات التي تواجهها المرأة فيما يتعلق بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتحيزات التي تواجهها في المهن المتربطة بهذه المجالات.

وكشفت المجموعة أن الحاجة الى معالجة قضية المساواة بين الجنسين في جميع جوانب المجتمع أصبحت ضرورة ملحة لعدد كبير من القطاعات والمجالات، وذلك ابتداء من الشركات والمؤسسات التعليمية، والهيئات والجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح، وصولا الى هيئات المجتمع المدني.

وأكدت أن عملية الادماج بين الجنسين أثبتت مع مرور الوقت أنها تعزز النمو الاقتصادي، وتُحسِّن المحصلات الاجتماعية والاقتصادية لملايين الأشخاص، وحيث أن الفجوة بين الجنسين موجودة منذ أجيال، واذا استمرت هكذا دون حل، فانها ستعمل على تقليص النمو والتطور لما يقرب من نصف السكان، وستؤثر بالتالي على المجتمعات ككل، لذا، يجب أن يكون العمل المتضافر وتغيير السياسات أولوية لمعالجة التباينات الموجودة في الوقت الراهن، وهو الأمر الذي سيؤدي في النهاية الى تحقيق تغييرات منهجية.

وقال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي «نمر الآن بحقبة الثورة الصناعية الرابعة، وما تخرجه لنا من ابتكارات تكنولوجية، لذا هناك حاجة الى دمج سريع، وواسع النطاق للمرأة في مجالات التكنولوجيا، لزيادة فاعلية مشاركتها في هذا التطور الرقمي، فمن خلال نهج عادل وشامل، سنتمكن من تحقيق حلول مستدامة تفيد البشرية».

الإرث المنهجي

وأوضح الخرافي قائلا «ان الارث المنهجي القديم الذي لم يعد يوفر فوائد مجدية وواقعية في هذه القضية، يخضع الآن تحت المجهر للتدقيق والمراجعة، حيث أن التطور الفكري الذي حدث في الحركات الاجتماعية المختلفة، بات يدفع وبشكل أكبر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية كجزء من الواقع الجديد».

وتابع قائلا «لقد أصبح الحديث عن تمكين المرأة والحاجة الى تحقيق التكافؤ والمساواة بين الجنسين جزءا من المحادثات الحاضرة دائما، لذلك، تتضح الحاجة مع التطورات الاجتماعية الى أجندة جديدة شاملة ومنصفة للجميع، وفي نفس الوقت تكون ذات أهمية قصوى لمجتمعات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لفترات طويلة، حيث عانت هذه المجتمعات كثيرا من المفاهيم الثقافية والأيديولوجية القديمة، التي أعاقت بدورها تطور الابتكار الاجتماعي، فكانت هذه النتيجة المؤسفة المتمثلة في مضاعفة قضايا التمييز بين الجنسين بشكل مُحزن».

وأشار الخرافي الى أن النمو السكاني في منطقتنا الذي يتسم بوجود زيادة كبيرة في شريحة الشباب، يضغط على أية محاولات حقيقية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وما يزيد المعاناة في هذا الأمر، ما يحدث من تأثيرات سلبية لعدم المساواة، وغياب تحقيق التكافؤ في الفرص للمرأة.

إطلاق مبادرات

ونوه قائلا «لذلك، علينا أن نتخذ جميعا خطوات حقيقية لضمان ادماج المرأة في جميع مجالات الأعمال، بتوفير بيئة عمل لا يمكن للمرأة المشاركة فيها فحسب، بل وتتفوق فيها أيضا، حيث أمامها مجالات كثيرة تحتاج الى ابتكاراتها واسهاماتها مثل: العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، والرياضيات».

وكشف الخرافي أن مجموعة زين تبدي اهماما كبيرا بهذه القضية، فمنذ اطلاقها لمبادرات التنوع بين الجنسين وتمكين المرأة، أصبح لدينا أكثر من 100 امرأة في مجالات العلوم والبيانات، يمثلن الآن جزءا من مجموعة المواهب التي نستفيد منها في المشاريع المتعلقة بالتكنولوجيا عبر عملياتنا، حيث أثبتت المساهمات في هذا المجال خصوصا في ذروة الجائحة مدى المرونة والتنوع في المواهب التي لدينا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات».

الفجوة بين الجنسين

الجدير بالذكر أن تقرير قيادة الفكر الذي أطلقته المجموعة يصوب نظرات ثاقبة على حجم الفجوة بين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث يبرز جوانب المساواة والتكافؤ بين الجنسين، وتمكين المرأة، حيث دأبت المجتمعات على تفضيل الرجل على المرأة في ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتعرض التقرير لواحدة من أكثر القضايا التي تشهدها المجتمعات في الوقت الراهن وهي الفجوة الرقمية بين الجنسين، مبينا أن مجالات التوظيف شهدت تغييرا جذريا على مدار العقود الماضية، حيث تأثرت جميع الصناعات بالوتيرة السريعة لتبنّي التكنولوجيا تحت متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح أن هناك حاجة الى تشكيل وصقل المهارات في سوق العمل، وادراج سياسات واجراءات أكثر شمولية، بحيث يكون تصنيف الجهود على أساس الجدارة، وأن تكون مصممة للقضاء على التحيُّزات بشكل فعال، بما في ذلك التحيزات المتعلقة بالجنس أو العنصر أو العرق أو العمر.

الفجوة الرقمية

وأفاد التقرير أن الدراسات والأبحاث بينت أن سبب الفجوة الرقمية بين الجنسين يرجع الى القصور الذي تواجهه النساء في الوصول الى المهارات الرقمية التي يمكن أن تساعدهن على تحقيق التقدم والتطور في هذا المجال، بالاضافة الى ذلك، فان النساء هن أكثر ميلا الى أن يمثلن شرائح دخل أقل من الرجال، وهو الأمر الذي يتركهن غير قادرات على تحمل تكاليف شراء البرمجيات والأجهزة الرقمية.

وأظهر التقرير أن هناك 433 مليون امرأة غير متصلة بالشبكة، وأن عدد النساء اللاتي يملكن هواتف نقَّالة أقل عن الرجال بـ 165 مليون جهاز، بينما تزداد احتمالية امتلاك الأولاد للهواتف النقَّالة 1.5 مرة أكثر من البنات، وتبلغ فجوة مستخدمي الانترنت بين الجنسين على مستوى العالم 17%، كما نوه التقرير أنه في حال توصيل 600 مليون امرأة اضافية بالانترنت خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيرتفع الناتج المحلي الاجمالي العالمي بين 13 مليار و 18 مليار دولار.

محو أمية وتعليم

وتعرض تقرير قيادة الفكر الى مسألة محو أمية وتعليم (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات)، اذ أكد أنه وفقا للنسخة الأخيرة من التقرير السنوي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، فان الفجوة التعليمية بين الجنسين صغيرة نسبيا، ولكن هناك عدد صغير من الدول التي ما زالت متخلفة كثيرا عن الركب، وفي الدول التي يتحقق فيها تعليم بمواصفات ذات جودة، تبقى التناقضات عندما يتعلق الأمر بتوظيف النساء الحاصلات على مستويات عالية من التعليم.

وكشف أن الوصول الى التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي، بالاضافة الى معدلات محو الأمية هي مؤشرات رئيسية لتقييم تطور الاناث في التعليم، فالاناث يواجهن عوائق وتحديات عديدة عند محاولتهن الوصول الى التعليم، بما في ذلك عوائق الفقر والزواج المبكر والعنف، فعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أكثر من ثلث الفتيات اليافعات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 17 عاما، وواحدة من بين كل 3 فتيات يافعات من خلفيات فقيرة لم يذهبن الى المدرسة مطلقا، بينما الأسر ذات الدخل المنخفض تميل الى تفضيل الأولاد الذكور عند الاستثمار في التعليم.

الفضاء الرقمي

ونوه التقرير على أن عملية محو الأمية الرقمية والادماج الرقمي مهمة للمرأة لأنها تفتح لها الطريق الى الخدمات المالية، لذلك فان اشراك النساء في الفضاء الرقمي يوفر لهن المعرفة اللازمة للوصول الى خدمات مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف النّقال، وهو الأمر الذي يمكنهن في النهاية من المشاركة بشكل أكبر في الاقتصاد.

وأشار التقرير الى أن الدول النامية تقل فيها احتمالية التحاق الاناث بالبرامج في المجالات المتعلقة بالهندسة والرياضيات بنسبة 9% عن الرجال، في المقابل، تقل احتمالية انضمام النساء في الدول ذات الدخل المرتفع الى هذه المجالات بنسبة 15 - 17% عن الرجال، بينما نسبة الاناث في مجالات (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي الأعلى على مستوى العالم وتتجاوز المتوسط العالمي.

وذكر أن معدلات المشاركة التعليمية من جانب النساء تعتبر مرتفعة للغاية، لكنها حتى الآن لم تترجم هذه المعدلات الى مشاركة اقتصادية، وفقا للبنك الدولي، حيث الهياكل الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تؤثر على دخول النساء المجالات العامة، السبب الآخر الذي يمكن أن يسهم في هذه المفارقة هو نقص الخدمات المالية والتجارية المقدمة للنساء الى جانب محدودية قدرتهن على الوصول الى المهارات والمعرفة والخبرة.

وأكد التقرير على أهمية الاستثمار في مجالات التعليم (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للاناث، وذلك لأن من المحتمل أن يؤدي عزلهن الى عواقب سلبية كبيرة، وفقا لمنظمة مجلس العلاقات الخارجية، حيث أن تحسين فرص الاناث في هذه المجالات يمكن تحقيقه.

تمكين التنمية

وأوضح أن الشركات التي تحقق أداء أعلى من المتوسط على صعيد التنوع بين الجنسين شهدت زيادة بنسبة 19% من عوائد الابتكار، وزيادة بنسبة 9% في الأرباح قبل خصم هوامش الفوائد والضرائب، واذ يُنظر الى الخدمات التكنولوجية والرقمية باعتبارها أدوات يُمكن استخدامها لتمكين التنمية، فمن الممكن تحسين المحصلات الاجتماعية والاقتصادية.

وأظهرت الاحصاءات المسحية التي ساقها التقرير أن هناك أكثر من 9 ملايين امرأة دخلن شريحة القوى العاملة في المنطقة في الفترة من 2000 – 2018، لكن مع ذلك، لا يشارك سوى 2 من بين كل 5 نساء في سوق العمل، كما أن 52% من الرجال و35% من النساء لديهم حسابات مصرفية أو حساب أموال عبر الهاتف النقَّال.

سليمان: تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة

قالت الرئيس التنفيذي للاستدامة جنيفر سليمان «يشكل التفاوت الواضح بين الجنسين في منطقة أو بلد أو مجتمع أو مؤسسة تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة، أهمها أنها تخنق فرص التقدم على جميع المستويات، حيث تمكنت المجتمعات من خلال نهج متكامل للتغيير المنهجي، جني الفوائد التي جلبتها نزعات التغيير الى الأمام، اذ ثبت أن اشراك المرأة في جميع جوانب الحياة هو أحد أكبر العوامل المحفزة للتقدم والعدالة الاجتماعية».

وأوضحت أن زين لديها قائمة طويلة من الأنشطة التي تهدف الى تقليص الفجوة بين الجنسين، اذ سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على التفاوتات الصارخة في العديد من جوانب الحياة الحديثة، وقضية الاناث في المجالات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات واحدة منها، لذلك، نأمل أن يساعد تقريرنا الذي يتزامن مع اليوم العالمي للمرأة في التعرف على آثار هذه القضية التي أعاقت تقدم المرأة في بعض الأحيان.

التوسع في الخدمات المصرفية عبر النّقال

بين التقرير أن مجموعة زين تواصل الاستثمار في مختلف القطاعات الرقمية التي توفر قيمة مالية واجتماعية، وأحد المجالات المحورية التي تواصل زين التوسع فيها هي الخدمات المصرفية عبر الهاتف النّقال، فمنذ العام 2016، أسست المجموعة ثلاث شركات تابعة لها في أسواق: العراق والأردن والسعودية.

إطلاق خدمات نوعية

جاء اطلاق خدمة زين كاش في العراق والأردن، وخدمة «تمام» في السعودية لتقديم خدمات تتيح للمستخدمين انشاء محفظة نقدية نقالة وتحويل الأموال ودفع الفواتير الالكترونية وصرف الأموال، بالاضافة الى تقديم تسهيلات التمويل الاستهلاكي المصغر، في العام 2020، حدَّدت الشركة مستهدفات متعلقة بين الجنسين، وذلك بهدف ضمان تحقيقها لتمثيل شامل للمستخدمين.

انعدام الأمن الوظيفي

تناول التقرير جائحة كوفيد-19» والمرأة في مجال التكنولوجيا، اذ بين أن المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معرضة بدرجة عالية لمخاطر الجائحة، حيث تشكل النساء غالبية العاملين في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية في المنطقة، وهن أيضا أكثر تعرضا للعواقب الاقتصادية التي نجمت عن الأزمة، وانعدام الأمن الوظيفي.

