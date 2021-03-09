«أرزان ثروات» مستشاراً للاستحواذ على مجمع في هولندا

مال وأعمال

أعلنت شركة أرزان ثروات، والتي تخضع لاشراف سلطة دبي للخدمات الملية بأنها قدمت استشارة للقيام بالاستحواذ على مجمع مكاتب مع استوديوهات مخصصة للبث الاعلامي في وسط ميديا بارك في هولندا. وهذا العقار مكون من مجمع مكاتب واستديوهات للبث الاعلاني مؤجر بالكامل لشركة RTL Nederland B.V. لمدة 10 سنوات حتى 31 ديسمبر 2030. ويتألف هذا المجمع الذي تم تجديده مؤخراً من ثلاثة مباني مكتبية منفصلة تبلغ مساحتها الاجمالية 17293 متراً مربع بالاضافة الى 161 موقف للسيارات. هذا ويستخدم المجمع كمكاتب رئيسية للشركة بالاضافة الى مساحة خاصة باستوديو الانتاج وبث لقنوات الأخبار والاعلام المختلفة لشركة RTL. وقامت شركة أرزان ثروات بدور المستشار الاستراتيجي لهيكلة الصفقة والاستحواذ على العقار، وسنستمر بهذا الدور خلال فترة استثمار العقار والتي من المتوقع ان تحقق دخل شهري للعملاء بنسبة 9.20% سنوياً. وعلق الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات: «مهند أبو الحسن يسعدنا تقديم المشورة لهذه الصفقة الخامسة في هولندا، ما يعكس ثقتنا في سلامة وأمن هذا السوق. لقد أصبح سوق العقارات الهولندي وجهة رئيسية لرأس المال الأجنبي بسبب أساسيات وخصائص السوق القوية والاستثنائية، والمخاطر المنخفضة نسبيًا وبما يخص هذه الصفقة، يعد موقع ميديا بارك التي تعتبر مركزاً لصناعة الاعلام في هولندا، موقعًا جذابًا وطبيعيًا لشركات الاعلام الكبرى مثل RTL. ونحن دائماً فخورون بالثقة التي وضعها عملائنا في أرزان ثروات ونتطلع لتحقيق وعودنا لهم في المستقبل. ان هدفنا الأساسي في أرزان ثروات هو حماية ثروات عملائنا وتحقيق دخل شهري جذاب و ثابت ومتوقع، ونعتقد أن هولندا توفر لنا فرصاً جيدة لتحقيق هذا الهدف».

