«لنكن على دراية» أطلقت فيديو للتوعية بالقروض و التمويل

مال وأعمال

انطلاقاً من حرص بنك الكويت المركزي على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، وفي اطار توجيهاته نحو توسيع وتعزيز دور القطاع المصرفي الكويتي في المسؤولية المجتمعية، تتواصل فعاليات حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي انطلقت باشراف بنك الكويت المركزي، وبالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت بمشاركة جميع البنوك الكويتية، بهدف نشر الثقافة المالية لدى أوسع شريحة من المجتمع، وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل.

جاء ذلك في بيان صحافي لبنك الكويت المركزي أشار فيه الى حرصه الدائم على تنظيم عملية منح القروض وعمليات التمويل الشخصي بما يحقق للعميل الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي توفرها تلك العمليات دون التعرض لمخاطر التعثر في السداد، ولتجنب اثقال كاهل العميل بالالتزامات المالية. وفي اطار الجهود الرامية الى تعزيز حماية عملاء القطاع المصرفي أطلقت حملة «لنكن على دراية» اعلانًا توعويًا يوضح أهم الجوانب التي يجدر بالأفراد معرفتها حول القروض وعمليات التمويل المتاحة للعملاء والاشتراطات اللازم اتباعها للاستفادة من المزايا والتسهيلات، وأهم ما للعملاء من حقوق وما عليهم من واجبات في هذا الاطار.

وفي ذات السياق، نوه بنك الكويت المركزي الى أن الاعلان يوضح تعليمات البنك المركزي الموجهة للبنوك وشركات التمويل والتي تتضمن تقديم المشورة للعميل قبل التمويل وأثناء أجل التمويل، وتشدد التعليمات على توضيح مخاطر زيادة الالتزامات المالية على العميل الراغب في القرض أو التمويل، خاصة في حالة تغير الأوضاع المالية بسبب تغير العمل أو التقاعد أو تغير سعر الفائدة المطبقة.

