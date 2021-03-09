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مال وأعمال

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Ooredoo ء 3 أشهر مجانية للعملاء الذين تلقوا اللقاح من أصحاب الفواتير


قامت شركة Ooredoo للاتصالات، بمنح ثلاثة أشهر مجانية لجميع عملائها الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كوفيد-19 شرط تقديم بطاقة التطعيم، وذلك من منطلق دعمها للجهود الحكومية في التشجيع على تلقي التطعيم والحد من انتشار الوباء.
وفي ضوء ما سبق، قال الرئيس التنفيذي لدى Ooredoo الكويت، عبدالعزيز يعقوب البابطين: «انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية الاجتماعية، ننتهج كل ما نراه مناسباً وملائماً من الاجراءات التي تساهم في تحقيق التنمية والصحة المستدامة وتحسين حياة أفراد المجتمع ككل، وتبعث على الأمل في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها جميعاً». وأضاف البابطين: «نقدر اليوم جهود وزارة الصحة والطاقم الطبي وجميع العاملين في مركز الكويت للتطعيم، كما ونحث الجميع على التطعيم لما فيه من وقاية للفرد والمجتمع. فنعمل يداً بيد مع الجهات الحكومية والصحية لوقاية المجتمع، فلم ولن نتوقف في شركة Ooredoo عن ترسيخ جميع امكانياتنا تحت تصرفهم لمواجهة أزمة فيروس كوفيد-19 وحماية حياة من نحب».


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