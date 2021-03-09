«بوبيان» يشجع موظفيه على تلقي التطعيم

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن مجموعة من المحفزات لتشجيع موظفيه على تلقى تطعيم (لقاح) كوفيد- 19 وذلك حرصاً من ادارة البنك على صحة العاملين في البنك وعائلاتهم ومساندة لخطة الدولة في تشجيع الجميع مواطنين والمقيمين على تلقي اللقاح. وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في البنك عادل الحماد ان الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً في أعداد المصابين الأمر الذي يستدعي تضافر جهود الجميع من أجل العمل على تقليل الاعداد ومواجهة هذه الجائحة سواء من خلال اتخاذ الاحتياطات اللازمة او الاسراع في تلقى التطعيم. وأضاف «من هذا المنطلق قرر البنك اطلاق حملة خاصة بين موظفيه لتشجيعهم على تلقي التطعيم لاسيما مع منح الجهات الصحية موظفي البنوك الاولوية ضمن الصفوف الأولى لتلقى التطعيم وهي خطوة تسهل الحصول على مواعيد سريعة لموظفي القطاع المصرفي».

ونوه الحماد الى الحوافز التي يمنحها البنك لموظفيه بعد تلقيهم التطعيم ومن بينها الحصول على يوم للراحة مع منحهم هدايا فورية تصلهم الى مكاتبهم.

واضاف ان البنك ينظم حملة تستمر حتى نهاية شهر مايو المقبل تتضمن مجموعة من العروض والمزايا الخاصة بالموظفين الذين تلقوا التطعيم كالحصول على خصومات في المطاعم والكافيهات والاندية الصحية وغيرها.

وأشار الحماد الى أنه سيتم اجراء السحب الكبير لمجموعة من الهدايا والجوائز القيمة التي تتضمن هواتف ذكية و سبائك ذهبية وكوبونات شراء ومبالغ نقدية حيث سيدخل السحب جميع الموظفين الذين تلقوا التطعيم. من ناحية أخرى نوه الحماد الى أن البنك وعلى مدار الفترة الماضية وخلال الفترة المقبلة سيقوم بارسال تعاميم تحفيزية للموظفين الى جانب استضافة مجموعة من المختصين للقاء الموظفين والحديث عن أهمية التطعيم باستخدام وسائل التواصل عن بعد.

