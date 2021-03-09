الغانم: «كفيك» استطاعت عبور 2020 بأقل الخسائر

مال وأعمال

أعلنت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) عن نتائجها المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 محققة نمواً في ايرادات المجموعة بنسبة 25% حيث بلغت ايرادات المجموعة 7.5 ملايين دينار مقارنةً بمبلغ 6 ملايين دينار عن عام 2019، كما حققت المجموعة نمواً في الأرباح قبل المخصصات الائتمانية بنسبة 133 % حيث بلغت 2 مليون دينار مقارنةً بمبلغ 0.8 مليون دينار عن عام 2019، كما سجلت الشركة الأم صافي ربح بلغ 447 ألف دينار بواقع ربحية 1.4 فلس للسهم عن عام 2020. وتعليقا على الأداء المالي الايجابي للمجموعة، أكدت رئيس مجلس الادارة رهام فؤاد الغانم قائلة: «على الرغم من الظروف الاقتصادية الغير مواتية التي تمر بها الكويت، بل والعالم اجمع وما يرتبط بها من تحديات جراء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الا أن كفيك وادارتها التنفيذية استطاعت العبور بأقل الخسائر الممكنة من تلك الظروف والتحديات. وأضافت ان تلك النتائج الايجابية تعكس قوة عنصرين رئيسيين هما النموذج التشغيلي المتوازن والاستراتيجية الراسخة». وأضاف نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي طارق البحر انه «بالرغم من الظروف غير العادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا الا أن كفيك استطاعت اكتساب ثقة البنوك الدائنة في المركز المالي للشركة حيث قامت كفيك خلال عام 2020 بالالتزام بسداد كل الدفعات ربع السنوية المستحقة عليها.