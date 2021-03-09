التشيُّخ الصحي.. لتعزيز وتهيئة بيئة مناسبة لكبار السن وتوفير حياة صحية للجميع

وطن النهار

تعرف الشيخوخة بالتغيرات الطبيعية المستمرة والتدريجية التي تطرأ على الجسد من بدايات مرحلة البلوغ، حيث تبدأ العديد من وظائف الجسم بالتراجع في بدايات المرحلة المتوسطة من العمر. فلا يوجد سن محددة يمكن اعتبارها سن الدخول في مرحلة الشيخوخة، وجرى التعارف على أن عمر 65 سنة هو العمر الذي يشير إلى بداية سن الشيخوخة ، وهذا العُرف التاريخي لم يستند إلى أسس بيولوجية، فمنذ سنين طويلة تم تحديد عمر 65 سنة كسن للتقاعد في ألمانيا، وهي أول دولة تضع برنامجًا للتقاعد، وقد جرى اعتماد نفس العمر في معظم الدول المتقدمة، مع الأخذ بالاعتبار بأن هذا العُرف قد تبدل لا حقا . باعتبار أن القدرة على أداء الأعمال الموكلة إليهم تحدد ذلك ، أي أن الشيخوخة تبدأ عند عدم قدرة الشخص على المشاركة بشكل فعال في المجتمع ، وقد يصل البعض إلى عمر السبعين وهم يتمتعون بصحة جيدة، بينما البعض يحتاجون إلى رعاية الآخرين ، كما أن تواجد عدة عوامل فردية أو بيئية قد تؤثر على صحة كبار السن ، بالإضافة إلى تنوع المشاكل الشائعة التي يتعرض لها الأفراد ما بين الجسدية والاجتماعية والنفسية.

العوامل التي تؤثر في صحة كبار السن :

1) العوامل الفردية وتتمثل في العادات والتصرفات ، والتغيرات المتعلقة بالتقدم في العمر.

2)عوامل جينية تتمثل بالإصابة بالأمراض.

3) عوامل بيئية تتعلق في البيئة المنزلية. والتقنيات المساعدة. ووسائل المواصلات والمرافق والمتطلبات الاجتماعية.

المشاكل الصحية الشائعة التي قد يتعرض لها كبار السن:

المشاكل الصحية البدنية والتي تتمثل في المعاناة من الأمراض المزمنة مثل: داء السكري، ارتفاع ضغط الدم، سلس البول، هشاشة العظام،ضعف البصر والسمع، السرطان، وأمراض القلب. وحوادث السقوط والكسور. وأمراض الجهاز العضلي والحركي مثل: التهاب المفاصل، فقد التوازن، اضطراب المشي، صعوبة الحركة أو عدمها. وسوء التغذية مثل الهزال أو السمنة. وأمراض الجهاز التنفسي مثل: الأنفلونزا، والتهاب الرئتين. وأمراض الجهاز العصبي مثل: الجلطة الدماغية، والرعاش. و مشاكل الجهاز الهضمي مثل: ضعف حاسة التذوق، انخفاض قدرة المعدة والأمعاء على هضم وامتصاص الطعام، الإمساك. والجفاف. ومشاكل الفم والأسنان مثل: سقوط الأسنان.

المشاكل العقلية والنفسية وتتمثل في المعاناة من الأمراض العقلية والنفسية مثل: الخرف، الزهايمر، الاكتئاب، الهذيان. ومشكلة اضطراب النوم.

المشاكل الاجتماعية: وتتمثل بمعاناة المسنين من العزلة الاجتماعية. وانخفاض معدل مستوى الأداء الوظيفي. وتدني مستوى العلاج الطبي وخدمات الرعاية .

وتحدد المرحلة التي يدخل الشخص في مرحلة الشيخوخة وتتلخص أو تتمثل بعدة طرق أو مواصفات أو مظاهر أو سمات على النحو التالي:

العمر الزمني: يستند العمر الزمني إلى مرور الوقت وحسب. ويُعبر عن عمر الشخص بالسنوات. قد تكون أهمية العمر الزمني محدودة كمؤشر عام على الصحة. ولكن، بغض النظر عن ذلك، فإن احتمال الإصابة بالأمراض يزداد مع تقدم الشخص في السن، كما إن هذه الأمراض الصحية تكون هي السبب الرئيس في تراجع القدرات الوظيفية للشخص.

العمر النفسي: يستند العمر النفسي إلى شعور الشخص بذاته وطريقة تصرفاته. على سبيل المثال يمكن اعتبار شخص يبلغ من العمر 80 عامًا شابًا من الناحية النفسية إذا كان يمارس عمله، ويخطط لمهامه المختلفة، ويترقب الأحداث المستقبلية، وينخرط في نشاطات متنوعة .

التشيخ الصحي

ويعرف بأنه عملية تطوير وصيانة المقدرة الوظيفية التي تمكن وتحقق الرفاهة في العمر المتقدم. وبالتالي فهي تعني القدرة على القيام بالأنشطة اليومية الأساسية مثل: تناول الطعام، وارتداء الملابس، والاستحمام، والمشي، واستخدام دورات المياه بدون مساعدة الآخرين لأطول فترة عمرية حتى وإن كان يستخدم أدوات مساعدة للمشي والتنقل مثل: العصا، ومشاية كبار السن . وبمعنى أوسع تكمن أهمية الشيخوخة الصحية في استمرار الاستقلالية عند أداء الاحتياجات اليومية .

أهداف الشيخوخة الصحية:

أولاً: إطالة متوسط العمر الصحي النشط للانسان

ثانياً: المحافظة على القدرة الوظيفية خلال مرحلة الشيخوخة

ثالثاً: خفض معدل الوفيات المبكر

رابعاً: رفع الروح المعنوية والشعور بالعافية لدى كبار السن

خامساً: زيادة عدد الناس الذين يتمتعون بنوعية حياة إيجابية ويشاركون بأنشطة اجتماعية وثقافية.

الطريق إلى شيخوخة صحية:

يبدأ الاستعداد للشيخوخة الصحية من عمر مبكر؛ حيث إن هنالك بعض الأمور التي تساعد الشخص على المحافظة على صحته عندما يتقدم في السن، وتشمل المحافظة على السلوكيات الصحية مثل: النظام الغذائي المتوازن، والنشاط البدني المنتظم، والامتناع عن التدخين والتي تساعد على:

الحد من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

تحسين القدرات البدنية والعقلية.

المحافظة على الكتلة العضلية.

الاحتفاظ بوظيفة الإدراك.

تأخير الاتكالية.

كما أن تعزيز متطلبات الوقاية من الأمراض المزمنة عبر مراحل الحياة يمنع تراكم الآثار السلبية لعوامل خطورتها؛ مما يؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، ويقلل خطر الإصابة بمضاعفاتهما، وأهمها الإعاقة الجسدية والجلطة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية ، بالإضافة إلى أن يجب الحرص على القيام بالفحوصات الطبية الدورية ، مع التأكيد على أهمية توفر القدرة على التحكم بالأمراض المزمنة عند التعرض لها أو الإصابة بها .

كما يجب توفير البيئة الداعمة التي تساعد المسنين على القيام بالأعمال المهمة لهم بغض النظر عما فقدوه من قدرات، مثل: إتاحة المباني ووسائل النقل المأمونة والتي يسهل الوصول إليها، وطرق يسهل السير فيها.. والعمل على توفير بيئة منزلية مريحة لهم تمكنهم من أخذ قسط كاف من النوم، وهنالك عدة إرشادات للحصول على نوم صحي: فيجب التأكد من أن غرفة النوم هادئة ومظلمة وباردة، والفراش مريح ، مع التعود على استخدام قناع العين للمساعدة على حجب الضوء والعمل على إيقاف تشغيل التلفزيون والأجهزة الالكترونية ساعة واحدة على الأقل قبل النوم.

الشيخوخة الصحية الناجحة

يُشير مصطلح الشيخوخة الناجحة إلى تأخير حدوث أو الحدّ من التأثيرات السلبية للشيخوخة. إن هدف الشيخوخة الصحية هو المحافظة على الوظائف الجسدية والذهنية للشخص المُسن، وتجنب إصابته بالأمراض، والمحافظة على استقلاليته ونشاطه. بالنسبة لمعظم البشر، يتطلب الحفاظ على صحة عامة جيدة مع التقدم في السن بذلك المزيد من الجهود. وإن تبني عادات صحية قد يُساعد على ذلك، مثل:

اتباع نظام غذائي صحي.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

الممارسة المستمرة للنشاط الذهنية.

كلما التزم الشخص بهذه العادات في وقت أبكر، كلما حقق نتائج أفضل. ولكن بأي حال، فإن البدء بهذه العادات في أي عمر يكون مفيدًا. وبهذا الشكل، يمكن للشخص أن يسيطر بشكل أو بآخر على التغيرات التي قد يواجهها مع التقدم في السن.

تقترح بعض الدراسات بأن معدلات الشيخوخة الصحية آخذة بالارتفاع في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بناءً على ما يلي:

انخفاض نسبة المُسنين الذين ينزلون في دور الرعاية (على الرغم من زيادة نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65-85 عامًا بين التعداد العام للسكان .

انخفاض نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 75-84 عامًا ويعانون من إعاقات.

انخفاض نسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ويعانون من إصابة شديدة بالسكري.

مفاهيم خطأ عن الصحة والشيخوخة

يبني الكثير من الناس معتقداتهم على أمور غير واقعية فمنهم من يعتقد إن الوصول إلى عمر معين سيحد الشخص من ممارسة الأنشطة التي اعتاد على ممارستها، ويصاب بالضعف، وسيصبح عبئًا على أهله. ، والواقع الفعلي يؤكد أنه ليس جميع كبار السن بنفس المستوى الصحي، فالذي ما زال في قوته يجب منحه الحرية لممارسة الأنشطة التي يستطيع القيام بها، واستغلال قوته بما يعود عليه بالنفع. بينما يتبنى غيرهم فكرة التي تقول بأن فقدان الذاكرة جزء من مراحل الشيخوخة.، في حين أكدت الدراسات أن فقدان الذاكرة ليس نتيجة حتمية للتقدم في السن، فيمكن أن يقوم الشخص بتدريب الدماغ، وتعلم كل ما هو جديد في أي مرحلة من مراحل الحياة والعمر. وفي الختام يجب أن نبين بأن هناك حاجة ملحة إلى عمل صحي عمومي شامل فيما يخص تشيخ السكان، ويتطلب هذا تغييرات جذرية ليس فيما نفعله فحسب، بل كذلك في طريقة تفكيرنا عن التشيخ بحد ذاته. ويلخص «التقرير العالمي لمنظمة الصحة العالمية حول التشيخ والصحة» هيكلية عمل لتعزيز «التشيخ الصحي» الذي يرتكز على مفهوم جديد هو المقدرة الوظيفية. وهذا يتطلب تحويل النظم الصحية من النماذج الشافية المرتكزة على المرض نحو تأمين رعاية متكاملة تتركز حول المسنين ، وهذا يتطلب تطوير نظم شاملة للرعاية طويلة الأمد، من الصفر أحياناً، كما يتطلب استجابة متناسقة من شتى القطاعات الأخرى ومختلف مستويات الحكومة، ويجب أن يعتمد على وسائل أفضل لقياس ورصد صحة ووظيفية جمهرات المسنين . ويرجح أن تكون هذه الأفعال استثمارا سليما في مستقبل المجتمع، وهو المستقبل الذي يمنح المسنين الحرية ليعيشوا حياة لم تتصورها الأجيال السابقة.

