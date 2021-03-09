التشيُخ الصحي

وطن النهار

يعتبر مفهوم تشيخ السكان في مختلف دول العالم النامية والمتقدمة منها من المؤشرات التي تؤكد عملية تحسن الصحة العامة في المجتمع ، والتي تعود بالفوائد العديدة والنفع العام على جميع مظاهر وجوانب الحياة ومستوى الأداء لأفراد تلك المجتمعات على حد سواء. ومع اتساع رقعة العمل في تعزيز هذا التوجه العالمي غير أنّ هناك، إلى جانب هذه الفوائد، وكما تشير الدلائل ،بأنه توجد مشكلات صحية تم تحديدها وطرحها على بساط البحث منذ بدايات القرن الحادي والعشرين . لذا يستوجب وعلى هذا الاساس للمجتمعات من كسر الصور التقليدية المتعلقة بكبار السن وإيجاد وخلق بيئة تزخر بالنماذج الحديثة والمتجددة في مجال التعامل مع مرحلة الشيخوخة حتى يمكن لجميع أفراد ومؤسسات المجتمع الاستفادة من المجتمعات المحلية وأماكن العمل وإمكانات المجتمعات التي تشجّع مشاركة المسنين على نحو نشط وظاهر في أنماط وأنشطة الحياة كافة.

وحسب ما جاء في تقارير منظمة الصحة العالمية التي تؤكد من خلال نظرة فاحصة حول العالم، بأنه مع زيادة أعمار الناس، أصبحت صحة وعافية الفئات السكانية من كبار السن تلقيان مزيداً من الاهتمام. ومن هنا، جاء تركيز يوم الصحة العالمي هذا العام، الذي يحل في السابع من أبريل، على كبر السن والصحة. حيث تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن كبار السن هم أكبر الفئات السنية نمواً حول العالم. وبحلول عام 2050، سوف يتجاوز مليوني شخص، أو تقريبا شخص من بين كل أربعة أشخاص، سن الستين. وتشيخ السكان على هذا النحو يحدث بوتيرة أسرع في البلدان الأقل نمواً التي لم تحظ بالتالي بمتسع من الوقت كالذي حظيت به البلدان المتقدمة في تهيئة البنية الأساسية والأدوات المناسبة للتعامل مع هذا التحول الاجتماعي الكبير. فبحلول عام 2050، سوف تحظى هذه البلدان بـ 80% من كبار السن في العالم على أراضيها. ومع تقدم الناس في السن، يصبحون أكثر عرضة لمواجهة صعوبات في التنقل والحالات الصحية المزمنة مثل السرطان والسكتة الدماغية والخرف، ويكونون أيضاً عرضة للاكتئاب حيث يعيش الكثيرون منهم في الوحدة والفقر. في حين أن التحديات التي تواجه البلدان الأقل نمواً هي تحديات مثيرة للقلق، فهي مع ذلك لا تمثل عقبة كأداء لا يمكن تخطيها .

وعلى الصعيد المحلي تعمل دولة الكويت الحبيبة بجميع المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة على مواكبة التطورات العالمية في كل ما يتعلق بقضايا المسنين كما تعمل الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين على التعاون والتنسيق ومشاركة العديد من المؤسسات الحكومية والخيرية والخاصة وعدد من الشخصيات الفاعلة والناشطة في مجال العمل الاجتماعي من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من المجموعات التطوعية لتحقيق أهدافها التي تتعلق برعاية وخدمة وتأهيل المسنين بالدرجة المطلوبة .

لذلك جاءت فكرة إنشاء الجمعية الكويتية لرعاية المسنين وتم إشهارها حرصاً على تقديم خدمة افضل لكبار السن وان الجمعية والقائمين عليها اخذوا على عاتقهم استكمال ودعم الدور الحكومي من خلال توفير الرعاية الشاملة لكبار السن من دعم مادي ومعنوي وتوفير الاحتياجات الصحية والنفسية والمعدات الطبية والاجهزة التعويضية والتأهلية للمسنين بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وذوي المسنين واسرهم ونشر الوعي بين المسنين وتوعية اسرهم عن القانون الخاص بهم.

ومن أهم الأهداف التي تسعى الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين إلى تحقيقها ، نشر الوعي بين المسنين وأسرهم عن خدمات رعاية المسنين التي تقدمها وزارة الشؤون الاجماعية والعمل والمؤسسات والوزارات الأخرى وتوعيتهم عن قانون رعاية المسنين . والعمل على توعيه المسنين والأسر والمجتمع بسمات الشيخوخة والتطورات التي تطرأ على المسنين نتيجة الشيخوخة وكيفية المساعدة على تجاوز مشكلاتهم بدرجة تمكنهم من التمتع بصحة جيدة في كافة مراحل الحياة والعمر.

