استعراض مواد القانون رقم 18 لسنة 2016م بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين

وطن النهار

نسعى من خلال هذه النافذة لتسليط الضوء على التشريعات المتعلقة في مجالات خدمة ورعاية وتأهيل المسنين تأكيداً وتعزيزا لدور الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين قي تحقيق أهدافها تجاه المسنين والمجتمع والتي يتمثل أحد أهدافها في نشر الوعي بين المسنين وأسرهم عن خدمات رعاية المسنين التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسات والوزارات الأخرى وتوعيتهم عن قانون رعاية المسنين. والعمل على توعية المسنين والأسر والمجتمع بسمات الشيخوخة والتطورات التي تطرأ على المسنين نتيجة الشيخوخة وكيفية المساعدة على تجاوز مشكلاتهم.

المادة (11) من دستور دولة الكويت: تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل ، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.

? مواد القانون رقم (18) لسنة 2016م بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين:

المادة رقم (1): فـي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

1. المسن: كل مواطن كويتي بلغ من العمر خمساً وستون (65) سنة.

2. المسن المعوز: كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه كلياً أو جزئياً ما يؤمنه الشخص العادي من ضروريات الحياة الطبيعية نتيجة قصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية.

3. الأسرة: أقارب المسن وتشمل:

– الزوج أو الزوجة.

– الأولاد.

– أولاد الأولاد.

– الأشقاء.

4. الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

5. الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

6. المشرف: موظف في الوزارة يختص بالاشراف على الجهات والأفراد في شأن توفير الخدمات والاحتياجات وفقاً للقانون.

7. رعاية المسن: القيام بالخدمات اللازمة لتلبية الحاجات الأساسية المادية والمعنوية للمسن.

8. دار رعاية المسن: أي منشأة عامة أو خاصة مرخص لها من قبل الوزارة بايواء المسنين أو رعايتهم أو تقديم الخدمات لهم.

9. بطاقة المسن: مستند رسمي يصدر عن الوزارة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن والمسن المعوز وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون.

10. الرعاية النهارية: أحد نظم الرعاية الحديثة بحيث يستفيد المسن من الخدمات والبرامج والأنشطة المعدة لهم على مدار اليوم في مراكز الخدمة ثم يعودون في نهايته الى أسرهم.

11. المحكمة المختصة: محكمة الأسرة.

? المادة رقم (2): للمسن الحق في العلاج خارج الدولة على نفقتها متى تطلبت حالته الصحية ذلك طبقًا لشروط العلاج بالخارج المحددة من وزارة الصحة.

? المادة رقم (3): يستحق المسن المعوز، غير المقيم في إحدى دور الرعاية العامة ، مخصصاً شهرياً وبدل خادم وممرض لضمان معيشة لائقة له.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط استحقاق المخصص الشهري والبدلين المشار اليهما.

? المادة رقم ( 4 ):يعفى المسن المعوز من دفع مقابل استخدام وسائل النقل العام ورسوم تسجيل مركبته الخاصة، ومن أداء الرسوم كافة مقابل الخدمات العامة، كما تعفى الأدوات والأجهزة التعويضية والمركبات المجهزة لكبار السن من الرسوم الجمركية.

