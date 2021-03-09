البابا التقى والد الطفل السوري إيلان كردي

عربيات ودوليات

قابل البابا فرانسيس عبدالله كردي، والد الطفل السوري الكردي إيلان كردي، الذي توفي غرقا أثناء محاولة عائلته الهرب إلى أوروبا، وباتت صورته التي هزت العالم، رمزا لأزمة اللاجئين في العام 2015. وأفاد المكتب الإعلامي في الفاتيكان في بيان بأن البابا «أجرى لقاء مطولا مع الرجل»، مصغيا إلى «آلامه لفقدانه عائلته» ومعربا عن تعاطفه «العميق» مع معاناة هذا الرجل. في المقابل أعرب كردي عن «امتنانه» لكلمات البابا ولتضامنه مع «مأساته ومأساة جميع المهاجرين» الذين يحاولون الفرار من بلادهم هربا من الحروب وبحثا عن «السلام والأمان»، وفق البيان.

