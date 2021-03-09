البابا ينهي زيارته التاريخية: العراق في قلبي

عربيات ودوليات

بغداد – الوكالات: غادر البابا فرانسيس صباح امس بغداد بعد زيارة تاريخية هي الأولى لحبر أعظم إلى العراق، انتهت بدون أي حوادث في بلد غالباً ما يشهد توترات أمنية وأعمال عنف.

ومنذ الجمعة، جال البابا فرانسيس البالغ من العمر 84 عاما بين بغداد وأربيل والموصل وقرقوش في شمال العراق الذي عانى لسنوات من «داعش» ليعبر ما مجمله 1445 كيلومترا عبر طائرة أو مروحية أو سيارة مصفحة، بمواكبة أمنية كبيرة.

وشكّلت هذه الزيارة تحدياً أمنياً ودبلوماسياً لبغداد قدّم من خلالها البابا رسائل دعم لمسيحيي العراق، إحدى أقدم الجماعات المسيحية في العالم. وبالإضافة إلى التحديات الأمنية، جاءت الزيارة وسط تحدٍّ صحي أيضاً مع زيادة أعداد الإصابات بـ «كوفيد-19».

واختتم بابا الفاتيكان زيارته التاريخية إلى العراق بإقامة قداس احتفالي في أربيل عاصمة إقليم كردستان، وجّه خلاله تحية إلى العراق قائلا «الآن، اقتربت لحظة العودة إلى روما. لكنّ العراق سيبقى دائماً معي وفي قلبي». ودعا البابا في قداسه إلى تعاون الطوائف في خدمة الصالح العام، وقدم الشكر للحكومة والسلطات المحلية على إعداد هذه الزيارة وترحيبهم به بمودة، وتابع «العراق في قلبي وأصلي من أجل العراق والجماعات الدينية المختلفة».

واختار البابا أن يختم قداسه برسالة أمل قائلا «في هذه الأيام التي أمضيتها بينكم، سمعت أصوات ألمٍ وشدّة، ولكن سمعت أيضا أصواتا فيها رجاءٌ وعزاء»، خاتما بالقول «بارك الله بالعراق.. وأقول للعراقيين سلاما سلاما».

وفي ملعب امتلأ بآلاف المصلين شارك أكثر من 10 آلاف مسيحي من إقليم كردستان وباقي مناطق العراق في هذا القداس الذي يعد أضخم نشاط للبابا من حيث حضور المسيحيين منذ بدء زيارته.

ويأتي تنظيم القداس بعد زيارة البابا إلى بلدة قراقوش في سهل نينوى شمالي العراق، حيث ألقى كلمة في كنيسة مدمرة وكان قد دعا في قداس أقيم صباح الأحد بمدينة الموصل إلى السلام ونبذ العنف والكراهية.وفي قرقوش سمع البابا شهادات عدد من المسيحيين الذين هُجّروا لدى استيلاء تنظيم «داعش» عام 2014 على مناطقهم. وفي كلمته في قداس أقيم في كنيسة «الطاهرة الكبرى» في قرقوش دعا البابا إلى ترميم الأواصر في المجتمع قبل ترميم الأبنية، وأعرب عن شعوره بالألم إزاء الدمار الذي حل بالبلدة، مطالبا بإعادة بناء كل شيء. وفي قداس أقيم صباح بمدينة الموصل (مركز محافظة نينوى)، دعا البابا إلى السلام ونبذ العنف والكراهية. وأقيم القداس في “حوش البيعة»، وهو ساحة تتوسط 4 كنائس في منطقة الموصل القديمة التي شهدت معارك عنيفة لطرد التنظيم خلال عام 2017.

وفي اليوم الثاني من زيارته التاريخية، التقى البابا السبت في النجف المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني الذي أعلن اهتمامه بـ»أمن وسلام» المسيحيين العراقيين. وفي أور، الموقع الرمزي من الناحية الروحية، ندد في خطاب بـ «الإرهاب الذي يسيء إلى الدين».

وأرغم العديد من مسيحيي العراق، بفعل الحروب والنزاعات وتردي الأوضاع المعيشية، على الهجرة. ولم يبقَ في العراق اليوم سوى 400 ألف مسيحي من سكانه البالغ عددهم 40 مليوناً بعدما كان عددهم 1,5 مليون عام 2003 قبل الاجتياح الأميركي للعراق.

