تدمير صاروخ حوثي استهدف «أرامكو» بالظهران

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: احبطت الدفاعات السعودية محاولة من ميليشيا الحوثي لاستهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني بمدينة الظهران شرق المملكة وقالت وزارة الدفاع السعودية، إن محاولة الاعتداء على إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران «اعتداء إرهابي جبان استهدف إمدادات وأمن الطاقة العالمي» فيما اثارت الهجوم موجة تنديد عربية ودولية واسعة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن المتحدث باسم وزارة الدفاع تركي المالكي قوله، إنه تم تدمير وإسقاط الطائرة بدون طيار المهاجمة والقادمة من جهة البحر قبل الوصول لهدفها. وأضاف أنه تم اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي الذي أطلق لاستهداف مرافق «أرامكو» السعودية بالظهران، وتسبب اعتراضه وتدميره في سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية والمدنيين»

وتابع قائلا إن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي ووقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وفي وقت سابق، صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن إحدى ساحات الخزانات البترولية، في ميناء رأس تنورة، في المنطقة الشرقية، الذي يُعد من أكبر موانئ شحن البترول في العالم تعرضت، صباح الأحد لهجومٍ بطائرةٍ مُسيرةٍ دون طيار قادمة من جهة البحر، موضحاً أنه لم ينتج عن محاولة الاستهداف أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأشار المصدر إلى محاولةٍ مُتعمدة أخرى للاعتداء على مرافق شركة «أرامكو» السعودية، حيث سقطت مساء الأحد، شظايا صاروخ باليستي بالقرب من الحي السكني التابع لشركة «أرامكو» السعودية في مدينة الظهران، الذي يسكنه الآلاف من موظفي الشركة وعائلاتهم، من جنسياتٍ مختلفة.

في غضون ذلك أعربت وزارة الخارجية في البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف خزانات ميناء رأس تنورة ومرافق شركة «أرامكو» في السعودية، بمسيرات مفخخة جاءت من مياه البحر.ووصفت الوزارة الهجومين بـ «الاعتداء الإرهابي الجبان يمثل انتهاكا سافرا للقوانين الدولية، وتهديدا خطيرا لإمدادات الطاقة وحركة الملاحة والاقتصاد العالمي».

وأعربت مصر وبأشد العبارات، عن بالغ إدانتها واستنكارها للهجمات وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان «دعمها الكامل للمملكة وما تتخذه وتتبناه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال العدوانية التخريبية الجبانة». كما أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف الميناء ومرافق «أرامكو» واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن استهداف المنشآت والمرافق الحيوية «عمل تخريبي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية، ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم». وجددت الخارجية القطرية موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.

من جهتها، قالت الإمارات، امس إن الهجوم يستهدف إمدادات وأمن الطاقة، ودليل على سعي الحوثيين لتقويض أمن واستقرار المنطقة. وأضاف البيان أن «أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ».

