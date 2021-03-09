«الخليجي»: اعتداءات إرهابية تستهدف عصب الاقتصاد العالمي

عربيات ودوليات

الرياض – الوكالات: دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، محاولة الاعتداء على منشآت «ارامكو» في الظهران شرق السعودية وأكد أن «هذه الاعتداءات الإرهابية لا تستهدف أمن السعودية ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما عصب الاقتصاد العالمي وإمدادات البترول، وكذلك أمن الطاقة العالمي». وأكد الحجرف وقوف «دول مجلس التعاون الخليجي مع المملكة، انطلاقا من أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ»، مؤكدا «دعم دول المجلس لكافة الإجراءات اللازمة والرادعة التي تتخذها السعودية لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي، ووقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية». من جهته دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين في بيان «بأشد العبارات» الهجوم الإرهابي الجبان ومحاولة استهداف ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة دون طيار، والمحاولة الأخرى المتعمدة بصاروخ بالستي سقطت شظاياه في الحي السكني التابع لشركة «أرامكو» السعودية في مدينة الظهران.

وشدد العثيمين على أن «هذه الأعمال الإرهابية التخريبية والإجرامية ضد المنشآت الحيوية لا تستهدف المملكة فقط، بل تطال أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، كما أنها شكلت تهديدا لأرواح الآلاف من موظفي شركة أرامكو السعودية وعائلاتهم من الجنسيات المختلفة».

