تفعيل ضريبة «الجنيهات الخمسة» على الخدمات والمشتريات

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اهتمت وسائل الإعلام المصرية أمس بقانون فرض ضريبة جديدة على بعض الخدمات والمشتريات أطلق عليه «ضريبة الجنيهات الخمسة»، وبتحرك الحكومة لمواجهة سرقة الكهرباء رغم العقوبات المغلظة

وصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد، على قانون جديد يتضمن فرض ضريبة على بعض الخدمات والمشتريات.

وحسبما جاء في الجريدة الرسمية المصرية، فإن الضريبة الجديدة قيمتها 5 جنيهات، وستفرض على «الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50 بالمئة».

كما تفرض ضريبة الجنيهات الخمسة على تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيها فأكثر، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

وتضاف الضريبة أيضا إلى ثمن كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات، وعقود المقاولات والتوريدات، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضى أو الوحدات التي تتيحها الدولة، وطلبات الاشتراك في النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها، فضلا عن تذاكر الرحلات الجوية.

لصوص الكهرباء

في تطور آخر، كشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة أيمن حمزة أن محاضر سرقات التيار الكهربائي التي تم تحريرها بحق مواطنين من يناير وحتى 30 سبتمبر 2020، بلغت أكثر من 3 ملايين محضر، تتخطى قيمتها 2.4 مليار جنيه (160 مليون دولار). ويعني ذلك معدلا قدره مليون محضر مخالفة كل 3 أشهر، أي 4 ملايين كل عام، علما بأن حجم المخالفات الحقيقية يبقى بالطبع أكثر مما يتم اكتشافه.

وتزايد الأمر على مدى السنوات الأخيرة دفع الدولة إلى إجراء تعديلات في قانون الكهرباء تغلظ عقوبة سارقي التيار، سواء في مدة الحبس أو الغرامة المالية المقررة.

وكثفت وزارة الكهرباء من حملاتها في مكافحة الظاهرة، ومنحت 600 من العاملين بقطاع التفتيش الدوري في الوزراة حق الضبطية القضائية في هذا الشأن، إضافة إلى جهود مباحث وشرطة الكهرباء. وأكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء أنه تم استحداث كارت جديد بجميع شركات التوزيع على مستوى الجمهورية للكشف عن التلاعب بالعدادات مسبوقة الدفع، للقضاء على سرقات التيار الكهربائي وتطبيق الغرامات والعقوبات الجديدة.

وأوضح المصدر في تصريحات لموقع اليوم السابع أن الوزارة بدأت في تنفيذ خطة بالتعاون مع شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، للقضاء على سرقات التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد لمستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، والتي يبلغ عددها 9 ملايين و500 ألف عداد حتى الآن.

ويعاقب القانون في تعديله الجديد سارقي التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 10 إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، ويضاعف القانون العقوبتين حال تكرار السرقة.

