يوم المرأة العالمي.. النساء يرفعن شعار «اختاري التحدي»

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عواصم – الوكالات: اختار المنظمون لليوم العالمي للمرأة هذا العام شعار «اختاري أن تتحدي» لتشجيع كسر الصورة النمطية عن المرأة واحتفل محرك البحث الاشهر «غوغل» باليوم العالمي للمرأة، امس من خلال رسومات الشعار المبتكرة «دودل» وذلك بعرض مجموعة من انجازات الرائدات حول العالم، اللاتي أسهمن في احداث طفرات في جميع المجالات للبشرية عبر التاريخ. وتضمن مقطع الفيديو القصير الذي أطلقه «غوغل» أيادي النساء الرائدات من ثقافات وأعراق مختلفة في عدة مجالات بدأت بحق التصويت في الانتخابات والتعليم والعلوم والقضاء والرياضة والاحتياجات الخاصة والموسيقى، فضلا عن المجالات الحقوقية والفضاء والطيران والفنون والسينما ليؤكد خلال 41 ثانية أن أيادي النساء قادرة على تجاوز التحديات. يمكن مشاهدة الفيديو بالضغط هنا.

رعاية صحية وتعليم منزلي وعمل من المنزل وزيادة في وظائف البيت، هذه بعض تداعيات «كورونا» المخيمة على الشهر العالمي للمرأة 2021، فشهر مارس هو فرصة سنوية لمراجعة ملف المرأة والاحتفال بانجازاتها والدعوة لتحقيق مطالبها. وقد تم اختيار هذا الشهر لوقوع اليوم العالمي للمرأة فيه وهو يوم 8 مارس وعلى الرغم من المناظرة المعروفة عن المطالبة بالمساواة في مقابل المطالبة بالتكافؤ بين الجنسين فان احصائيات الأمم المتحدة تؤكد أن كليهما لم يتحقق.وبحسب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش فان النساء يمثلن 70% من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وهن من بين أشد الناس تضررا من الجائحة ومن ضمن القادة في المحاولات لايجاد وسائل للتعامل مع الجائحة.

واختار المنظمون لليوم العالمي للمرأة هذا العام شعار «اختاري أن تتحدي» لتشجيع كسر الصورة النمطية عن المرأ، ويشجع الموقع جميع من يساند هذه الفكرة من نساء ورجال على ارسال صورهم رافعين يدا لأعلى لاعلان تضامنهم «أنا معكم». أما صفحة الأمم المتحدة فاختارت شعار «المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساو في عالم «كوفيد-19».

وبحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو» فان الكثير من النساء لا يخضن العمل في المجالات الهندسية والعلمية بسبب التحيز للرجال. وعن هذا قال غوتيريش في أخبار المنظمة ان «حالات عدم المساواة بين الجنسين تفاقمت في العام الماضي، لتحمل المرأة وطأة اغلاق المدارس والعمل من المنزل». وأوضح غوتيريش أن غلق المختبرات العلمية وتكاثر مسؤوليات الرعاية يترك للنساء وقتا أقل للعمل البحثي الذي تشتد الحاجة اليه». وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه «دون وجود عدد أكبر من النساء في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، سيظل الرجال هم الذين يشكلون ملامح هذا العالم من أجلهم، وستظل امكانات الفتيات والنساء غير مستغلة».وبحسب الاحصاءات التي أعلنتها الأمم المتحدة، فان 2.7 مليون امرأة مازلن محرومات بالقانون من وظائف متاحة للرجال، وما زال التصدي للعنف ضد المرأة يتصدر قائمة المطالب حيث تتعرض واحدة من ضمن كل 3 للعنف لمجرد كونها امرأة.

وارتبط الشهر العالمي للمرأة بنجاحات عدة، ففيه مسيرة النساء حيث يخرجن في مسيرات للتأكيد على مطالبهن. تلك المطالب تتأقلم مع المناخ المخيّم فعادة ما يطالبن بالعدالة في الأجور أو بالحماية وتشديد العقوبة على التحرش لكن بعد تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2017 اكتسبت المسيرة لونا جديدا فقد أثار خطابات ترامب غضب الكثيرين لما اعتبروه استعداء للنساء والمسلمين والمهاجرين والسود والمكسيكيين وحتى للاعلام ما جعل كل تلك الفئات رجالا ونساء تتضامن معا.

