%3.8 من سكان العالم فقط تلقوا لقاح «كورونا»

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عواصم – الوكالات: تجاوز عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس «كورونا» في العالم عتبة الـ300 مليون، بحسب ما ذكرته وكالة «تاس» الروسية. ولفتت الوكالة استنادا الى مصادر وبيانات، أنه حتى الآن تم تطعيم حوالي 301.4 مليون شخص، وهو ما يزيد 2.5 مرة عن عدد الأشخاص المصابين بـ «COVID-19» وبالتالي، فان حوالي %3.8 من سكان العالم قد تم تطعيمهم بالفعل.

في الوقت نفسه أشارت منظمة الصحة العالمية سابقا الى أنه من أجل تحقيق مناعة القطيع، من الضروري تطعيم حوالي %70 من سكان العالم وقال رئيس القسم الأوروبي بمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوغه، ان الجائحة لن تنتهي الا بحلول بداية عام 2022.

تمثل البلدان الخمسة الأولى في عدد المواطنين الذين تم تطعيمهم %50 من اجمالي عدد الملقحين لذلك في الولايات المتحدة، تم بالفعل تلقيح أكثر من 90 مليون شخص، في الصين 52.5 مليون، في المملكة المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار جزر القنال وجزيرة مان والأقاليم الخارجية، تم بالفعل تطعيم حوالي 23 مليون شخص، في الهند 20.7 مليون، وفي البرازيل 10.6 مليون. وتحتل اسرائيل المرتبة الأولى من حيث عدد السكان الملقحين (أكثر من %97 من المواطنين)، والثانية هي سيشيل (%84.5)، والثالثة الامارات (%65).

الى ذلك كشفت وكالة بلومبيرغ الأميركية أنه من المتوقع أن يخسر الاتحاد الأوروبي ما يقارب 100 مليار يورو بسبب بطء وتيرة تطعيم السكان ضد فيروس «كورونا» واستمرار تفشيه.

وبحسب الوكالة، فان وتيرة التطعيمات «البطيئة» في أوروبا تثير قلق المستثمرين، لأنها قد تؤخر انتعاش اقتصاد الاتحاد الأوروبي واستئناف الأعمال. في الوقت نفسه قد يكلف التأخير في استئناف العمل لمدة شهر أو شهرين اقتصاد الاتحاد الأوروبي من 50 الى 100 مليار يورو. ولفتت الوكالة الى أنه مع أن الأسهم في المنطقة تركب الارتفاع العالمي وتحقق أداء جيدا في مواجهة عمليات البيع في التكنولوجيا الأميركية الكبيرة، الا أن عمليات الاغلاق المطولة تهدد الانتعاش الاقتصادي. على صعيد متصل أكدت د.ماريا فان كيركوف، الخبيرة بالأمراض الوبائية في منظمة الصحة العالمية، أن منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الهيئات الصحية المحلية حول العالم تقوم حاليا بتعقب ثلاثة أنواع من فيروس «كورونا» وهي متغيرات مثيرة للقلق تنتشر حول العالم.

وأضافت كيركوف أن السلالة أو الطفرة المتحورة الأولى والتي يشار اليها بـ«B.1.1.7»، تم اكتشافها لأول مرة في المملكة المتحدة، أما المتغير الثاني فهو «B.1.351» وظهر لأول مرة في جنوب افريقيا، بينما كانت السلالة الثالثة وهي «P.1» منتشرة أولا في البرازيل، ولكن تم اكتشاف انتشارها بين مسافرين قادمين الى اليابان. وأردفت كيركوف أنه على الرغم من عدم رصد زيادة حتى الآن في انتقال العدوى مع طفرة «P.1» ولكن هذا قيد التحقيق حاليا. وأشارت الى أنه من حيث الشدة، فإن هناك بعض الدراسات من المملكة المتحدة التي تشير الى أن»B.1.1.7» قد زاد من شدته، في الوقت الذي يتم فيه اجراء دراسات لتقييم تأثير اللقاحات ضد هذه المتغيرات الفيروسية والتي تفيد المعلومات الأولية أيضا بأن اللقاحات مازالت تعمل بفاعلية ضد متغيري فيروس «كورونا» B.1.1.7 وB.1.351.

