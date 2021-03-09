جيرارد قاد رينجرز إلى اللقب

دوليه

ضمن نادي غلاسكو رينجرز فوزه بلقبه الأول في الدوري الاسكتلندي منذ عشرة أعوام بقيادة مدربه الانكليزي ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول، بعد تعادل خصمه الأزلي سلتيك سلباً مع داندي يونايتد أول من أمس، ما جعله على بعد 20 نقطة من المتصدر قبل ست مراحل من نهاية الموسم.

وحقق رينجرز اللقب من دون خسارة اي مباراة في الدوري (28 انتصاراً وأربعة تعادلات) واضعاً حداً لهيمنة مطلقة لسلتك على الدوري في المواسم التسعة الماضية. ولم ينافس رينجرز في اربعة من تلك المواسم التسعة في الدرجة الممتازة بعد أن أسقط الى الدرجة الرابعة في العام 2012 بسبب مشاكل مالية.

