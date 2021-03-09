يوفنتوس وإشبيلية يبحثان عن العودة أمام بورتو ودورتموند

دوليه

تخيم أجواء الريمونتادا على إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مع إصرار الفرق على التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وشهدت مواجهات الذهاب هيمنة واضحة للفرق الزائرة، والتي أنهت دور المجموعات في الصدارة ويبدو أن الوضع غير المألوف بسبب الجائحة حيث المدرجات الخاوية، وحرمان أصحاب الأرض من عامل الجمهور الذي كان يمنحها أفضلية.

لذا ستسعى الفرق التي خسرت ذهابا على أرضها، إلى استغلال نفس العوامل حين تلعب إيابا في عقر دار منافسيها بدون جمهورهم.

ويلتقي اليوم يوفنتوس الايطالي مع بورتو البرتغالي في تورينو، فيما يشد إشبيلية الرحال إلى دورتموند بعد الهزيمة 2-3 بملعب سانشيز بيزخوان. وكان يوفنتوس هو الوحيد الذي خسر في مباراة الذهاب خارج ملعبه في المواجهات الثماني التي أجريت في ذهاب ثمن النهائي. وبوغت لاعبو اليوفي بهزيمة مفاجئة على يد بورتو 2-1.

لكن الهدف الذي أحرزه فدريكو كييزا أثلج صدر المدرب أندريا بيرلو ومنح «السيدة العجوز» آمالا أكبر في التعويض أثناء مباراة الإياب، فيما يبدو بوروسيا دورتموند في أزهى حالاته بعد تألق نجمه الواعد إرلينغ هالاند في مواجهة إشبيلية الأولى، لذا سيعمل على تأكيد جدارته بالتأهل لربع النهائي من ملعب سيغنال إيدونا بارك الرهيب الذي سيخلو كذلك من الجمهور، وهو الأمر الذي يعول عليه الفريق الأندلسي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية يعوض بها خسارته على أرضه ذهابا.

ويغيب لاعب جناح دورتموند الانكليزي جايدون سانشو عن موقعة إشبيلية بسبب اصابة في الفخذ، بحسب ما أفاد النادي الألماني لوسائل إعلام محلية.

وكان سانشو غاب عن «الكلاسيكر» أمس السبت وخسارة فريقه أمام بايرن ميونيخ المتصدر 2-4، بسبب الاصابة والتي ستبعده أيضاً عن إياب دور الـ 16 في المسابقة الاعرق اليوم، بحسب تصريح مايكل زورك المدير الرياضي لمجلة «كيكر» الرياضية.

وقال زورك «إنها خسارة كبيرة لنا، خصوصاً نظراً إلى المستوى الذي كان يقدمه سانشو في الفترة الأخيرة» في إشارة إلى تسجيل الإنكليزي ثلاثة أهداف في المباريات الثلاث الاخيرة.

وكان سانشو قاد فريقه للتأهل إلى نصف نهائي الكأس المحلية بتسجيله هدف الفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ 1-0 الثلاثاء الماضي، قبل أن يتعرض للاصابة. ورغم أن دورتموند لم يحدد مدة غياب لاعبه، أشارت «كيكر» إلى أنه من المتوقع أن يبتعد سانشو عن المستطيل الأخضر إلى «ما بعد مباراة الثلاثاء».

