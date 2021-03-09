تعادل في «دربي» مدريد

دوليه

منع مهاجم ريال مدريد الفرنسي العائد كريم بنزيمة جاره اللدود أتلتيكو مدريد من الذهاب بعيداً في الصدارة حينما فرض عليه تعادلاً 1-1 في الدقائق الأخيرة من ديربي العاصمة ليبقي باب الصراع في السباق إلى اللقب مفتوحاً، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني. وخطف بنزيمة التعادل الثمين لفريقه في الدقيقة 88، بعدما كاد أتلتيكو يحسم المواجهة بهدف مبكّر سجله الأوروغوياني لويس سواريس (15).

وبهذا التعادل رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 59 نقطة في صدارة الليغا، فيما بقي ريال ثالثاً مع 54 نقطة، وبينهما برشلونة المتربّص بـ56 نقطة.

وقال مدرب ريال الفرنسي زيد الدين زيدان بعد انتزاع فريقه التعادل «سيطروا على الشوط الاول، ونحن على الثاني»، مضيفا «أعتقد أن التعادل مستحق والاهم بالنسبة لنا كان أن نخوض الشوط الثاني بصورة أفضل لأن الاول لم يكن جيدا، وذلك من أجل تبديل نمط المباراة».

وأكد الفرنسي أن فريقه سيتابع الصراع على اللقب حتى النهاية وأن «هذا هو الهدف، المتابعة. ما زال هناك الكثير من المباريات في «الليغا»، والكثير من النقاط. بامكاننا دائما تغيير الأمور».

وبرغم تردّي نتائجه في الفترة الاخيرة، إلا أن «لوس كولتشونيروس» الذي يملك مباراة مؤجلة أيضاً، ظهر بصورة رائعة منذ بداية الموسم مع خسارتين فقط في 25 مباراة، وشباك لم تتلق سوى 17 هدفاً ونجاعة تهديفية مع 48 هدفاً، وهو ثاني افضل خط هجوم في الدوري (خلف برشلونة مع 57). وفي مباراة أخرى، حقق أتلتيك بلباو فوزاً قاتلاً على ضيفه غرناطة 2-1، قبيل مباراته المقبلة مع المتصدر أتلتيكو مدريد. وسجل هدفي بلباو أسير فيلاليبري (3) وأليكس بيرينغير (90+2)، فيما سجل خورخي مولينا هدف غرناطة الوحيد (78).

ويأتي فوز بلباو على وقع بلوغه نهائي مسابقة كأس إسبانيا للمرة الثامنة والثلاثين بفوزه على ليفانتي 2-1 بعد التمديد في إياب نصف النهائي الاسبوع الحالي، ليلاقي برشلونة في إعادة لنهائي كأس السوبر الذي توج به على حساب الفريق الكاتالوني بفوزه عليه 3-2. ورفع بلباو رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثامن ومباراة مؤجلة، فيما بقي غرناطة عاشراً بالرصيد نفسه مع فارق الأهداف.

