يونايتد أوقف انتصارات سيتي

دوليه

أوقف مان يونايتد سلسلة الانتصارات القياسية لغريمه ومضيفه مان سيتي الذي كان حقق 21 فوزاً متتالياً في مختلف المسابقات، بإسقاطه 2-0 وترك الباب شبه مفتوح في الصراع على اللقب في المرحلة 27 من الدوري الإنكليزي الممتاز، التي شهدت سقوطاً مدوياً جديداً لليفربول على ملعب أنفيلد 0-1 أمام فولهام المهدد بالهبوط أول من أمس.

وحسم يونايتد ديربي مانشستر أمام سيتي بهدفين نظيفين، سجلهما البرتغالي برونو فيرنانديش (2) ولوك شاو (50)، رافعاً رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد سيتي عند 65 في صدارة الترتيب. وفيما يقف سيتي على مسافة قصيرة من إحراز لقبه الثالث في أربع سنوات مع مدربه الفذ الإسباني بيب غوارديولا، قلص يونايتد الفارق إلى 11 نقطة قبل عشر مراحل على ختام الدوري. وبدأ يونايتد المباراة بقوة بعدما تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى، إثر تعرض الفرنسي أنتوني مارسيال للإعاقة، فانبرى لها فيرنانديش وسددها بنجاح إلى يمين الحارس البرازيلي إديرسون (2). وكاد سيتي يعادل النتيجة مبكراً في الشوط الثاني، بعدما مهد البرازيلي غابريال جيزوس الكرة للإسباني رودريغو داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 48، ليسدد كرة قوية ارتطمت بالقائم. لكن يونايتد فاجأ مضيفه بهدف ثان في الدقيقة 50، بعد هجمة سريعة بدأها شو بانطلاقة من الجانب الأيسر، ممرراً الكرة إلى راشفورد داخل منطقة الجزاء، فأعادها الأخير له ليسدد كرة أرضية سكنت شباك إديرسون. وواصل ليفربول سلسلة هزائمه عندما مني بخسارة سادسة في آخر سبع مباريات له في الدوري الإنكليزي أمام فولهام 1-0 بعد خطأ من المصري محمّد صلاح، وهي الخسارة السادسة له توالياً على ملعبه أنفيلد أيضاً. وتألق نجما توتنهام هاري كين والويلزي غاريث بيل بتسجيل كل منهما ثنائية ليساهما بفوز عريض لفريقهما 4-1 على كريستال بالاس. وبالتالي رفع توتنهام بهذا الفوز رصيده إلى 45 في المركز السادس، فيما حل كريستال بالاس في المركز الثالث عشر مع 34 نقطة.

