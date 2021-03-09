ميلان يضيّق الخناق على إنتر

دوليه

عاد ميلان إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه هيلاس فيرونا 2-0 أول من أمس وضيق الخناق على «جاره» إنتر المتصدر، في مباريات المرحلة 26 من الدوري الإيطالي. ويدين «روسونيري» بفوزه إلى مهاجمه البوسني رادي كرونيتش ومدافعه البرتغالي ديوغو دالوت اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 27 و50.

وعوض ميلان تعادله المخيب على أرضه أمام أودينيزي 1-1 في المرحلة 25، واستعاد «عافيته» منذ خسارته «دربي ديلا مادونينا»أمام إنتر بثلاثية نظيفة في المرحلة 23، فحصد 7 نقاط من أصل 9 ممكنة.

ورفع ميلان، الساعي لاحراز لقب الدوري للمرة الاولى منذ عام 2011، رصيده إلى 56 نقطة بفارق 3 نقاط عن «نيراتسوري» المتصدر (59 نقطة). كما ابتعد ميلان عن يوفنتوس الثالث الفائز على لاتسيو 3-1 السبت، بفارق أربع نقاط، علما أن فريق «السيدة العجوز» يملك مباراة مؤجلة. وواصل روما صحوته وحقق فوزه الثاني تواليًا ارتقى به الى المركز الرابع، بتفوقه على مضيفه جنوى بهدف نظيف حمل توقيع المدافع جانلوكا مانشيني. ورفع فريق العاصمة رصيده الى 50 نقطة في المركز الرابع بفارق اثنتين عن يوفنتوس الذي يملك مباراة مؤجلة.

وأكرم نابولي مضيفه بولونيا بفوزه عليه 3-1، رافعا رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس.

وفي مباريات أخرى، تعادل فيورنتينا أمام ضيفه بارما 3-3، وسمبدوريا أمام كالياري 2-2، وفاز كروتوني على ضيفه تورينو 4-2.

