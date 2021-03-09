ليل إلى ثُمن نهائي الكأس

دوليه

تأهل ليل متصدر الدوري الفرنسي الى الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس المحلية بفوزه على مضيفه غازيليك أجاكسيو من الدرجة الرابعة 3-1 في دور الـ 32 أول من أمس. وحافظ ليل على آماله بتحقيق ثنائية الدوري والكأس المحليين للمرة الاولى منذ ان حقق هذا الانجاز عام 2011، علما انه يتصدر الدوري بفارق نقطتين عن حامل اللقب باريس سان جرمان (62 مقابل 60). وفي مفاجأة مدوية خسر مرسيليا أمام فريق كاني - أون - روسيلون للهواة (الدرجة الرابعة) من الدرجة الرابعة، بنتيجة 1-2. وأقصى ريد ستار من الدرجة الوطنية حامل اللقب خمس مرات منافسه لنس 3-2، بعدما سجل مرتين في الدقائق السبع الأخيرة.