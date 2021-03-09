النصر وكاظمة يواجهان خيطان والشباب

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يبحث النصر عن انتصار جديد عندما يستضيف خيطان اليوم ضمن الجولة السابعة من دوري الدرجة الممتازة التي تشهد اليوم أيضاً لقاء كاظمة مع الشباب على ملعب الأخير.

وأنهى النصر الجولة السادسة في المركز الثالث برصيد 13 نقطة وذلك بعد فوزه على الساحل بنتيجة 3-2، بينما يقبع خيطان في قاع الترتيب برصيد نقطتين جمعهما من تعادلين مع الكويت 0-0، ومع الشباب 2-2 في الجولة قبل الماضية.

ويقدم النصر تحت قيادة مدربه الوطني أحمد عبدالكريم عروضاً مميزة واعتلى الصدارة في أكثر من جولة قبل أن يفقدها لصالح العربي في الجولة قبل الماضية بعد أن خسر أمام الأخضر بهدف نظيف، لكنه استعاد توازنه سريعاً على حساب الساحل في الجولة الماضية. ولا شك أن «العنابي» لن يفرط في نقاط المباراة الثلاثة اليوم من أجل البقاء قريباً من الصدارة أو اعتلائها مؤقتاً في انتظار تعثر العربي المتصدر والقادسية الثاني. ويملك عبدالكريم مجموعة مميزة بقيادة المحترفين البحريني سيد ضياء والسوري بهاء عبدالرحمن واللبناني قاسم الزين والعاجي روبن أدو والنيجيري دينيس سيسوجو بالاضافة الى الأردني أحمد الرياحي ومحمد دحام ومشعل فواز وخالد شامن وعبدالرحمن العنزي.

ويمتاز الفريق بالصلابة الدفاعية حيث استقبلت شباكه 4 أهداف فقط خلال الجولات الست الماضية وهو الرقم الأدني بين فرق الدوري، بينما يملك حلولاً هجومية في ظل تألق الرياحي وفواز ودحام في الفترة الأخيرة. أما خيطان، فهو في وضع صعب جداً، ويبدو أنه في طريقه الى دوري الدرجة الأولى اذا لم يتدارك الأمور، فالفريق يعاني كثيراً وما زال يبحث عن انتصاره الأول، كما أنه لم يستفد من الدفعة المعنوية التي أخذها من التعادل مع الكويت في الجولة الثالثة، فخسر أمام القادسية وكاظمة وتعادل مع الشباب، ولا شك أن الخسارة في مباراة اليوم ستزيد الضغط على مدرب الفريق الاسباني خوسيه كامبيو. وفي اللقاء الثاني، يتطلع كاظمة لمواصلة نتائجه الايجابية بعد فوزه على الفحيحيل برباعية نظيفة في الجولة الماضية، والتعادل مع الكويت قبلها فرفع البرتقالي رصيده الى 8 نقاط في المركز الخامس واقترب قليلاً من فرق المقدمة. أما الشباب الذي يحتل المركز التاسع وقبل الأخير برصيد 4 نقاط والباحث عن فوزه الثاني في المسابقة، فهو قادم من خسارة قاسية أمام الكويت برباعية مقابل هدف، في مباراة ظهر فيها فريق المدرب المونتنغري بوباتو سلافيلوب بمستوى متواضع خصوصاً في الجانب الدفاعي.

