إبراهيم يتذمر من الوضع الحالي

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تذمر مدافع العربي أحمد إبراهيم من الأوضاع التي يعيشها اللاعبون في الوقت الحالي بعد فرض الحظر، ومحاولتهم ترتيب أوقاتهم ما بين الوظيفة والتدريبات والعائلة. وكتب إبراهيم منشوراً على حسابه في موقع «انستغرام» قال فيه: «اتداوم من الساعه 6 الصبح، وتخلص دوام الساعه ? الظهر، وتطلع من الدوام على طول الي النادي تتمرن الساعه ? لأن الحظر يبدأ من الـ 5 ماكو مشكلة».

وتساءل: «اللاعب مايبي ياكل علشان يتمرن؟ اللاعب لمن يوصل النادي هل راح يمديه يأهل نفسه من تمارين خاصة يحتاجها قبل الحصة التدريبية من تقويات وامور غيرها؟». وأضاف: «اللاعب ماعنده عيال وبيت يمكن يحتاج انه بعد دوامه يرجع البيت؟ شنو المانع من تصريح اللاعبين؟».

وتابع: «عندما يتم تطبيق قرار مثل هذا هل انا كلاعب مكتوب داخل بطاقتي المدنية المهنة لاعب كرة قدم حاله حال اخوانه في الدول الي بالخليج؟ هل لديه عقد سنوي وراتب شهري كي تلزمه بكل هذه القرارات؟»

وختم: «نتمنى من الاخوان المختصين بالموضوع هذا يشوفون حل، واعتقد الحل وايد سهل وما يحتاج تفكير ولا تعقيد».

