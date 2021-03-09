قرار الحظر.. يا الله!

محلية

خلاص... خلص... أو ما عندنا صبر من هالقرارات التعسفية بحق المجتمع الكويتي خصوصا في الشأن الرياضي فكما انتقدت منذ بداية الازمة القرارات التعسفية الرياضية والترويحية (الحركية مثل المشي والجري وركوب الدراجات.... الخ) حيث جاءت بعض القرارات بمفاهيم علمية خاطئة من دكاترة (لست متأكداً) ولكنني دائما اسمع ان هناك لجنة عليا لادارة الازمة تحتوي على اصحاب الخبرة في مثل هذه الازمات؟ علامة استفهام كبيرة امام هذه اللجنة التي تعتبر هي من يوجد هذه الازمة وتحتاج الى ادارة لتدير وتصحح من قراراتهم الشعبوية الخاطئة في التعامل مع الجائحة؟ فنحن نعلم بأن هناك اناسا يسيئون لانفسهم في عدم تطبيق الاشتراطات الصحية... فهل تستطيع الدولة وضع كاميرا على اربعة ملايين وربع المليون شخص يعيشون في الكويت؟! اعتقد ان الوزير دائما يشير الى ان قراراته مطابقة لقرارات منظمة الصحة العالمية... في الوقت الذي اجد فيه دول العالم لا تنفذ هذه التوصيات وتضع قرارات مدروسة في كيفية التعامل مع هذه الجائحة في دولهم، خصوصا في المجال الترفيهي الرياضي او الانشطة الرياضية... فكما تشاهدون بأن دوريات الكرة بالعالم مستمرة والبطولات العالمية لم تتوقف في قطر والناس بدأت تزاول الانشطة الرياضية الترويحية لرفع مستوى كفاءة الجهاز المناعي من خلال المشي والجري والدراجات والسباحة... ونحن نصرح للجميع بعمل كل شيء من الساعة الخامسة صباحا الى الساعة الخامسة مساء والتي يمكن ان يصاب فيها نصف سكان الكويت بالمرض اذا لم يطبقوا الاشتراطات الصحية. فهل الحظر سيحل هذه المشكلة؟ فليذهب المسؤولون الصحيون الى سوق الجمعة يوم الجمعة ليشاهدوا الكورونا على الطبيعة. ان ما استطيع استنتاجه هو ان الكويت لا تملك قوة لتنفيذ العقوبات على المخالفين فذهبت الى الحظر الجزئي لكي تقول بأننا عالجنا الامر... شيء مضحك ومبكٍ في نفس الوقت... فالرياضيون يطالبون بتصاريح والدولة سمحت لهم باللعب الى السابعة مساء، متناسين ظروف اللاعبين الذين يعملون او يدرسون خلال اوقات السماح بالخروج... سؤالي الأخير من ينصح الحكومة او الوزير او اللجنة المكلفة بادارة الازمة: هل هم سياسيون ام تجار ام... ام... ام؟

.... والله من وراء القصد.

