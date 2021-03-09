منح اللاعبات مكافآت الاحتراف الجزئي.. وإشراك المميزات في مشروع البطل الأولمبي

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أكدت الهيئة العامة للرياضة ولجنة رياضة المرأة باللجنة الأولمبية ان الخطة الاستراتيجية لتطوير رياضة المرأة في الكويت (2019 - 2023) تهدف لتمكين المرأة في المجال الرياضي وتطوير جميع عناصر المنظومة الرياضية. وقال نائب مدير الهيئة لشؤون الرياضة التنافسية د. صقر الملا في مؤتمر صحافي مشترك عقد في الهيئة امس ان الاستراتيجية التي أعدتها الهيئة واللجنة شددت على تشكيل لجان رياضية للمرأة في الاتحادات كافة لتنظيم المسابقات الخاصة بهن «وهذا ما تحقق في معظم الاتحادات». واضاف الملا ان المرأة باتت تشارك الآن في مسابقات محلية في تسع العاب رياضية و«نسعى لتشمل جميع الالعاب أسوة بمنافسات الرجال» مشيرا الى ان الاستراتيجية تسعى لتمكين المرأة من تبوؤ عضوية جميع مجالس ادارات الاندية والاتحادات الرياضية. واوضح ان الهيئة وفي سبيل تشجيع الفتيات للانخراط بالمجال الرياضي ستمنح اللاعبات مكافآت الاحتراف الجزئي وستشرك المميزات منهن في مشروع البطل الأولمبي لاعدادهن للبطولات الدولية كما ستكثف الدورات التدريبية للحكمات والاداريات والمدربات. وثمن دعم وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري للرياضة الكويتية، لا سيما للمرأة وتمكينها رياضيا، معتبرا ان تعاون الهيئة بقيادة مديرها العام حمود فليطح ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح اسهم بانجاز هذه الاستراتيجية. من جانبها قالت رئيس لجنة رياضة المرأة باللجنة الأولمبية فاطمة حيات في كلمة مماثلة ان الاستراتيجية ترتكز على دعم اللاعبات ماديا ومعنويا واتاحة الفرصة لهن لممارسة رياضتهن المفضلة ودعم المنتخبات النسائية المشاركة في البطولات الخارجية. وذكرت حيات ان الاستراتيجية ستهتم بصقل القيادات الرياضية النسوية من خلال مراجعة لوائح الهيئات الرياضية لافساح المجال للمرأة للمشاركة في الادارة الرياضية اضافة الى اشراكها في دورات داخلية وخارجية في علم الادارة. واوضحت ان الاستراتيجية تقدم دعما ماليا خاصا للاتحادات الرياضية المحلية التي تقيم منافسات خاصة للمرأة بانتظام ولتجهيز المنشآت الرياضية لاستقبال الفتيات لممارسة التدريبات والمشاركة في البطولات بما يناسب طبيعة المرأة.

