«ألعاب القوى» يعسكر في المغرب

محلية

يخوض منتخب ألعاب القوى معسكرا تدريبيا في المغرب ضمن خطة الاستعداد للملتقيات المقبلة خاصة دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو صيف العام الجاري.وقال مدرب المنتخب حمو البوكيلي لـ«كونا» ان هذا المعسكر التدريبي يسهم في تعزيز اللياقة البدنية للعدائين وتأهيلهم للملتقيات المقبلة.

وأضاف أن أجندة المعسكر تتضمن تحقيق عدد من الأهداف على المدى القريب والمتوسط والبعيد، مبينا ان من ضمن الاهداف القريبة ضمان تأهل الكويت لأولمبياد طوكيو وبطولة العالم في كينيا للعدائين الشباب. واوضح البوكيلي «اننا قريبون جدا من تحقيق هدف التأهل لأولمبياد طوكيو من خلال تأهيل العداء البطل ابراهيم الظفيري في مسافة 800 متر»، مؤكدا أن ذلك سيحسم في ملتقى محمد السادس لالعاب القوى بالمغرب وملتقى الدوحة بقطر أواخر شهر مايو المقبل.واضاف «اننا نهدف لاعداد العداء بدر سويد للتأهل لبطولة العالم للعدائين الشباب المقررة في كينيا الصيف المقبل» ، لافتا الى تمتعه بموهبة وامكانيات تحتاج لصقلها.وذكر مدرب المنتخب ان من اهداف المدى المتوسط تأهيل عدائين للتنافس على مسافات مختلفة مثل تأهيل العداء حسن كمال لمسافة 5000 متر والعداء خالد جمعان لمسافة 1500متر والعداء فواز الياقوت لمسافة 800 متر. كما لفت الى أن المنتخب يضم عداءات واعدات مثل العداءة لولوة العسكر والعداءة أمل الرومي اللتين تتميزان بقدرات مهمة في التنافس على مسافات 100 متر و 800 متر، مشيرا الى حرص الجهات المشرفة على دعم وتشجيع الاناث على الانضمام الى المنتخب الوطني لالعاب القوى.

