طرق غير سالكة!

الاخيرة

الزحمة الخانقة بالشوارع سببها الرئيس قرار بدء الحظر الساعة 5 مما يعني خروج موظفي القطاعين الخاص والعام الساعة 3، ولو أجل بدء الحظر إلى الساعة 8 لاصطدنا مئة عصفور بحجر واحد، فلماذا الإصرار على الخيار الخطأ الذي يغضب الناس في كل مرة؟ الحكمة تقول إن العودة عن القرار الخطأ فضيلة!

***

إبان الغزو أي قبل 30 عاماً وقع لي حادث بسيط في دبي وبدلاً من التوقف وإغلاق الشوارع قيل ان المطلوب فقط هو الذهاب للمخفر وأخذ ورقة للتأمين، بل إن وقوف السيارات المتصادمة لديهم يعرض السائقين لمخالفة جسيمة هي عرقلة المرور، لماذا لا نخلق قراراً مماثلاً ويكتفى عند الحوادث البسيطة بتصوير الحادث بالهواتف والتوجه للمخفر، وفي هذا السياق ما إن يقع حادث لدينا حتى تغلق إحدى حارات الطريق إلى أن تأتي سيارة الشرطة ولا تقف خلف الحادث، بل إلى جانبه فتغلق حارة أخرى، وتتسبب بالزحام تماما كما يحدث عندما يقوم رجل المرور بالتحكم بالإشارة الضوئية فينسى نفسه ويفتح حارة لأزمان طويلة ويغلق الحارات الأخرى.

واضح أن الحاجة للتدريب الأولي والمستمر لرجال المرور تتضمن معرفة الممارسات الخطأ وتصحيحها!

***

في دول العالم الأخرى تجد حارة طوارئ واحدة، لدينا توضع أحيانا حارتي طوارئ إلى يمين ويسار الشارع، حارات الطوارئ في جميع الدول الأخرى سالكة وناعمة وتستخدم إبان الذروة لتخفيف الزحام، في بلدنا تجد حارات الطوارئ محفرة وهو ما يتكفل بتكسير سيارات الشرطة والإسعاف ومعها فقرات ظهر المصاب وسائقي تلك السيارات، إضافة إلى أن السرعة المقررة عليهم خطرة وغير منطقية وهي 45 في الساعة بينما السرعة على الحارة المجاورة لها هي 120 كم.

***

في وقت تخلو فيه الشرايين الرئيسة للطرق الكويتية كالدائري الرابع والخامس من الكباري المخففة للزحمة، نجد أن الكباري شديدة الكلفة موجودة في الأماكن التي لا زحمة فيها كالصحارى جنوب البلاد أو عند منطقة الصباح الصحية وغيرها، حيث لا زحمة على الطرق السفلية فما الحاجة للكباري إذاً، المستشفيات تثبت الأخطاء الكبرى للأطباء، والطرق والكباري والجسور تثبت الأخطاء الكبرى لمهندسينا فلماذا أصبحنا مختصين باتخاذ القرارات الخطأ؟ لست أدري.

***

آخر محطة: فرض مهندسونا على مقاولينا أن يبنوا جسرين فوق البحر احدهما من الشويخ إلى صحراء الصبية والثاني من الشويخ إلى منطقة الدوحة والإثنان لا يستخدمهما احد، كان المفروض أن يكون الأول من السالمية لفيلكا لإحيائها، والثاني من فيلكا لمدينة الصبية عند إنشائها.

