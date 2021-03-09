الثلاثاء 09 مارس 2021 ,26 رجب 1442
رقم العدد:
4233
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
الاخيرة
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
سؤال
ثقب الأوزون سببه المواطن بعد؟!
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
أ. د. خليفة بهبهاني
جاسم محمد كمال
سامي عبداللطيف النصف
إبراهيم طاهر البغلي
محمد عيسى أبو الملح
بدر العنزي
محمد أحمد السقاف
حامد السيف
يوسف حجي
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
الحظر إلى 21 يوماً
البابا ينهي زيارته التاريخية: العراق في قلبي
المطيري: تطوير الخطاب الإعلامي
افتتاح تقاطعين رئيسيين في «النويصيب» اليوم
رئيس الوزراء استقبل سفير المملكة المتحدة
أحمد النواف: استمرار خطط التأهيل ورفع الجاهزية القتالية
النشرة الإخبارية
معدل التحويل
تاريخ:
قاعدة دينار كويتي
معدل التحويل
KWD
EUR
GBP
JPY
CAD
AUD
RON
RUB
محول العملات
كمية:
من:
إلى:
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة