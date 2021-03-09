عنصرية واضطهاد داخل القصر!

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ما أشبه الليلة بالبارحة! أثار لقاء تلفزيوني للزوجين ميغان ماركل والأمير هاري مع الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري عاصفة من الجدل، ومن المتوقع أن يثير أزمات لاحقة مع قصر باكينغهام في الأيام المقبلة، تماما مثل المقابلة التاريخية للأميرة الراحلة ديانا مع «بي بي سي» قبل 26 عاما.

المقابلة التي وصفت بـ «الكلمة الأخيرة» كشفت فيها ميغان ماركل عن أسرار حياتها القصيرة داخل العائلة المالكة في بريطانيا قبل أن تقرر وزوجها الانفصال عن الحياة الملكية. بدأت مقابلة هاري وميغان مع أوبرا ، وقد بدت علامات الحمل الثاني واضحة على ميغان التي كانت أكثر جرأة وهدوءا. تحدثت ميغان عن الحياة الصارمة والصراعات التي واجهتها للتكيف مع أفراد العائلة المالكة.

صمت إجباري

أكدت ميغان أن مسؤولي القصر فشلوا في حمايتها ضيفة «كانوا على استعداد للكذب لحماية أفراد آخرين من العائلة المالكة»، واتهمت دوقة ساسكس بالفعل المسؤولين بالقصر بـ «استدامة الكذب» بشأنها وبشأن هاري، وقالت إنها رفضت أوامر «إسكاتها».

وأخبرت دوقة ساسكس أوبرا أن أفكاراً انتحارية راودتها أثناء أشهر الحمل، وأن زوجها احتضنها لاحتواء الأزمة، قالت ميغان «كنت أظن أن موتي أفضل للجميع وقتئذ»، وأضافت «لا أريد أن أضع المزيد على أكتاف زوجي. إنه يحمل ثقل العالم».

عنصرية القصر

وعبّرت دوقة ساسكس أيضًا عن «ألمها» لأن المسؤولين حرموا ابنها المولود من لقب الأمير، واتهمت قصر باكينغهام بالفشل في حماية ابنها آرتشي بحرمانه من الأمن على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وأكدت ميغان أن أحد أفراد عائلة هاري لم تذكر اسمه كان «قلقًا» بشأن مدى سمرة بشرة ابنهما آرشي عند ولادته.

وأثناء حديثها عن الملكة إليزابيث، أشارت ميغان إلى أن صاحبة الجلالة تحت جناحها، حسب وصف صحيفة «ديلي ميل» منذ أن أهدتها أقراطا من اللؤلؤ وقلادة رائعة في يوم خطبتها، عام 2018.

قالت أوبرا «حسنًا، لقد جعلتك تشعربن بالترحيب»، ردّت ميغان «نعم».

كما أشادت ميغان ماركل بالملكة قائلة إنها كانت «رائعة»، وطلبت منها ذات مرة مشاركتها بطانية تضعها على ركبتيها للدفء.

من جهته، قال الأمير هاري دوق ساسكس أيضًا إن عائلته قاطعته ماليًا في أوائل عام 2020، مدعيًا ??أنه يتعين عليهم توقيع صفقات بملايين الدولارات مع «نتفليكس» و«سبوتيفاي» لأنه كان يعتمد في الإنفاق على ميراثه من الأميرة ديانا. وكشف أيضًا عن أن والده الأمير تشارلز توقف عن تلقي مكالماته بعد أن قررا الاستقلال عن العائلة.

