تقليص الإجراءات لعشر ثوانٍ.. دبي تستبدل جواز السفر ببصمة العين

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أطلقت إمارة دبي، مشروعا لاستخدام بصمة العين والوجه في البوابات الذكية في مطارها عوضا عن جواز السفر والأوراق الثبوتية. وأشار مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية بإقامة دبي، العميد طلال الشنقيطي، إلى أن الإجراءات الجديدة لتسجيل المسافرين لن تتطلب اللجوء لاستخدام أي أوراق ثبوتية، فقط يتم الاعتماد على الوجه والعين كبصمة رئيسة للمغادرين والقادمين إلى مطارها الدولي الذي يعد من أكثر المطارات حركة في العالم. ويمكن من خلال استخدام البصمة البيولوجية الاستغناء عن موضوع الأوراق ومن ضمنها جوازات السفر والبورد «بطاقة الصعود للطائرة المرفقة بالتذاكر». وأشار الشنقيطي إلى أن «تدشين البوابات الذكية أو رحلة المسافر الذكي في مطارات دبي تختصر رحلة المسافر إلى النصف مقارنة بالفترة السابقة»، وذكر المسؤول أن الوقت الذي يتطلبه إنهاء إجراءات رحلة السفر «من التدقيق على الجواز إلى مأموري الجوازات والدخول لاستراحة الركاب إلى البوابة الأخيرة وهي ركوب الطائرة لا تستغرق أكثر من 10 ثوان». وأكد أنه خلال إجراءات الرحلة كاملة لن يتم استخدام أي أوراق ثبوتية، فقط يتم الاعتماد على الوجه والعين كبصمة رئيسة. ويمكن للمسافر النظر للكاميرا مجددا خلال الصعود للطائرة ليصبح «معرَّفا» لدى شركة الطيران. أما في بوابات الدخول للبلاد، فقامت الإمارة بإلغاء عملية تسجيل الدخول «تشيك إن»، إذ يمكن للمسافر النزول من الطائرة والتوجه مباشرة إلى البوابات الذكية واستلام الحقائب.