ضبط مواد تموينية في طريقها للتهريب للخارج

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ضبط رجال الجمارك كميات من المواد التموينية المدعومة كانت في طريقها للخروج إلى دولة عربية وتمت إحالتها إلى الجهات المختصة. ووفق مصدر فان رجال الجمرك البري «الصليبية» ضبطوا كميات كبيرة من المواد التموينية المدعومة كانت في طريقها للخروج إلى دولة عربية، بعدما فتشوا جميع البضائع وعثروا على تلك الضبطية ضمن سلسلة من الضبطيات المماثلة التي تمت في الأيام الماضية. وحذرت الجمارك من تهريب البضائع الممنوعة والمحظورة بجميع أشكالها وأنواعها، مشددة على أنه ستتم المساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحق المخالفين.