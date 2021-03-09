الغانم: تمكين المرأة الكويتية ضرورة وليس ترفاً فكرياً

أول النهار

دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم السلطتين التشريعية والتنفيذية الى وضع قضايا المرأة على طاولة البحث والنقاش والحوار الدائم مؤكدا أن المرأة الكويتية أثبتت دورها الفاعل والحيوي في مناحي البناء الوطني كافة.

وقال الغانم في بيان نشرته شبكة (الدستور) الاخبارية «بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف غدا أمس حيث يحتفل العالم بأسره بعطاء المرأة ودورها المفصلي أحيي المرأة الكويتية التي ما انفكت تثبت عاما بعد عام دورها الفاعل والحيوي في مناحي مسيرة البناء الوطني كافة».

وأضاف «لا يسعني في هذا اليوم الا أن أدعو السلطتين التنفيذية والتشريعية وجميع مؤسسات المجتمع المدني الى وضع قضايا المرأة العالقة وغير المكتملة على طاولة البحث والنقاش والحوار الدائم».

وذكر أن قضايا المرأة وتمكينها من استكمال لعب دورها الريادي في دولة الكويت ليست ترفا فكريا أو جهدا تنظيريا خارج السياق بل ضرورة قصوى تصب مباشرة في دعم كل أوجه التنمية المستدامة التي يطمح اليها المواطن الكويتي.

