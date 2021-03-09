وزير الشؤون: الكويت ملتزمة دولياً بدعم وتمكين المرأة

أول النهار

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية الدكتور مشعان العتيبي ايمان القيادة السياسية الكويتية بجهود المرأة والتزامها الدولي باستمرار دعمها لتمكينها في شتى المجالات من أجل تحقيق مستقبل أفضل قائم على تعزيز المساواة والمشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة.

جاء ذلك في كلمة للوزير العتيبي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المقام تحت شعار (النساء ودورهن القيادي: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم تسوده جائحة كوفيد - 19) والذي يصادف الثامن من مارس من كل عام.

وأضاف الوزير العتيبي ان المرأة الكويتية اثبتت كفاءتها وحققت انجازات كبيرة ومتميزة ما يدفع الكويت الى تبني المزيد من المبادرات التنموية التي تسهم في تمكين المرأة وتطوير قدراتها ومنحها الفرص المواتية لتكون احدى الركائز في تنفيذ (رؤية كويت جديدة 2035).

واشار الى الجهود التي تبذل من الجميع وبمشاركة فعالة من المرأة من أجل التصدي لجائحة كورونا والتعافي منها من خلال أدوارها المختلفة في الصفوف الأمامية ودورها التطوعي في العمل بمختلف المجالات من أجل أداء هذا الدور.

وجدد اهتمام الكويت وايمانها والتزامها بأهمية دور المرأة في المجتمع واستمرارية تعزيز هذا الدور بترجمته من خلال خطة التنمية التي ركزت على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من خلال تمكينها سياسيا ودعمها وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة والحياة السياسية والاقتصادية على حد سواء.

وقال ان التعاضد والتعاون اللذين سطرتهما المرأة «من خلال وجودها المتميز في ظل جائحة كورونا في مختلف القطاعات الصحية والهندسية والاجتماعية والعمل الانساني والخيري بل وانخراطها في مختلف الأعمال التطوعية اضافة الى دورها في رعاية أسرتها والقيام بواجبها نحوها يعدان خير مثال ودليل على أن المرأة مجتمع بأسره لا يقوم الا بها ولا ينهض نشء الا على راحتيها التي تبني وتربي جيلا يبني الوطن خير بناء».

وذكر أنه انطلاقا من ايمان الكويت والتزامها بدور المرأة فقد حرصت على أن تكون الجهود شاملة لكل الحقوق الأساسية حيث كفلت الدولة للمرأة المشاركة السياسية سواء بالترشح أو الانتخاب لمجلس الأمة والمجلس البلدي ومؤسسات المجتمع المدني.

واضاف أن الكويت تحرص أيضا على كفالة العيش الكريم للمرأة وتمكينها اقتصاديا من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية للحالات الخاصة من النساء (المطلقات – الأرامل – زوجة غير الكويتي – كبار السن – أسر المسجونين – والفتيات غير المتزوجات).

