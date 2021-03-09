انتصار السالم: 62 % من النساء يتعرض للإيذاء اللفظي والجسدي

أول النهار

اوضحت رئيسة مؤسسة (انتصار) الخيرية الشيخة انتصار السالم ان التمكين المراة العربية يحقق السلام للعالم العربي.

جاء ذلك في مداخلة لها في ندوة حملت عنوان «تحقيق التمكين الذاتي للمراة من اجل عالم عربي افضل» بمشاركة سفيرتي الولايات المتحدة وفرنسا وممثل لامم المتحدة د. طارق الشيخ ورئيس البعثة الاقليمية للصليب الاحمر د. عمر عودة، وادارتها د. عنود الشارخ، عبر تقنية الزووم.

وقالت ان مؤسسة (انتصار) تلتزم بالتميز في العمل الخيري لتعزيز مرونة الصحة العقلية للنساء العربيات المتضررات من الحرب والعنف، مشيرة الى ان مهمة المؤسسة هي الشفاء النفسي للنساء العربيات اللواتي يعانين من تجارب مؤلمة من خلال استخدام العلاج بالدراما - مرتبطة بشكل مباشر برؤيتها لتعزيز السلام في العالم العربي.

واكدت انها تؤمن ايمانا راسخا بأن تمكين النساء العربيات المصابات بصدمات نفسية يمكن أن يحولهن الى اكثر صانعات السلام تأثيرا في العالم العربي،مشددة على ضرورة استخدام رأس مالها الخيري بشكل فعال ولأقصى تأثيرمن أجل احداث تغيير منهجي مستدام للمرأة العربية.

واوضحت ان المؤسسة تهدف الى أن تكون مركزا للمعرفة العملية لتحفيز تمكين المرأة العربية من خلال، توفير برامج الدعم النفسي للعلاج الدرامي للنساء العربيات المتأثرات بصدمات الحرب والعنف، واجراء بحث داخلي دقيق حول أثر عملها من أجل تعويض النقص الكبير في الأبحاث في مجال العلاج الدرامي في العالم العربي ودعم تعليم معالجات الدراما العربيات الجدد.

وذكرت ان جميع هذه الأهداف الاستراتيجية تهدف الى دعم مليون امرأة عربية متضررة من الحروب، عبر خطة مدتها 30 عاما للتخفيف من الصدمات النفسية لدى مليون امرأة عربية تأثرت بوحشية الحرب والعنف من خلال استخدام العلاج الدرامي.

وعبرت السالم عن املها في أن يتغلغل السلام الداخلي لهؤلاء النساء في بقية العالم العربي.

وتطرقت العلي الى نقص المعالجين النفسيين والمختصين في العالم العربي مستعرضة اعداد اختصاصي الصحة النفسية في العالم العربي مقابل العالم الغربي.

واوضحت ان 62% من النساء تعرضن للايذاء اللفظي والجسدي والعاطفي بينما تعرض 46% لاساءة بدنية و27% تعرضن للاعتداء الجنسي.

من جانبها أعربت السفيرة الأميركية لدى البلاد ألينا رومانوسكي عن سعادتها للمشاركة في الندوة الافتراضية، موضحة اهمية موضوع الندوة ليس فقط لأنه يتزامن مع احتفال العالم هذه الأيام باليوم العالمي للمرأة ولكن لانه قضية محورية تهمنا جميعا، مشيدة بجهود مؤسسة انتصار في دعم ومساند النساء اللاتي يتعرضن للعنف في مختلف انحاء العالم، من خلال اثارة قضيتهم.

3 سفيرات

واستعرضت أبرز جهود وأساليب بلادها في تمكين المرأة وبصفة خاصة ما يفعلونه هنا في الكويت، لافتة الى الجهود التي تبذلها العديد من الدول حول العالم على صعيد تحقيق المساواة بين الجنسين ودعم وتعزيز وتطوير حقوق المرأة والمضي بها قدما ولكن مازال هناك الكثير الذي يجب فعله، مشيرة الى ان وزارة الخارجية الأميركية استثمرت بشكل كبير في تمكين النساء في مختلف انحاء العالم بما فيها الكويت من خلال مجموعة من البرامج لتدريب القيادات النسائية على العمل الجماعي في معالجة المشكلات.

وأضافت أن النساء يعانين أكثر من غيرهن فحوالي 67% منهن يعملن في التمريض وفي الصفوف الأولى ويتحملن الضغوط والتعرض لفيروس كورونا، مشيرة الى أن الاحصائيات تتوقع أن نصل للمساواة كاملة مع الرجال خلال 150 عاما.

وتابعت ان مستوى العنف الأسري يرتفع في جميع أنحاء العالم وهذا الموضوع يؤرق الكثيرين، موضحة أن تمكين المرأة بحاجة لارادة سياسية قوية.

وأوضحت أن فرنسا تحارب العنف ضد المرأة بشكل كبير، مضيفة أن علينا تعليم الفتيات الصغيرات انهن باستطاعتهن عمل كل شيء.

ومن جابنه قال الممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم - دولة الكويت د. طارق الشيخ: ان العالم يحتفل هذا العام باليوم العالمي للمراة بالمرأة في القيادة: لتحقيق مستقبل متساوٍ في عالم COVID-19»، وذلك للجهود الهائلة التي تبذلها النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم في تشكيل مستقبل أكثر مساواة والتعافي من جائحة كوفيد -19.

واضاف: أنه يتماشى مع الموضوع ذي الأولوية للدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة، «المرأة في الحياة العامة، والمشاركة المتساوية في صنع القرار»، والحملة الرائدة لجيل المساواة، التي تدعو الى حق المرأة في صنع القرار في جميع مجالات الحياة، والأجر المتساوي، والمشاركة المتساوية في الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي، ووضع حد لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وخدمات الرعاية الصحية التي تستجيب لاحتياجاتهن.

مشيرا الى ان ما يقرب من 60% من النساء حول العالم يعملن في الاقتصاد غير الرسمي، ويكسبن أقل، ويدخرن أقل، ويواجهن مخاطر أكبر بالوقوع في براثن الفقر.

وقال: تكسب النساء أقل بنسبة 23% من الرجال على مستوى العالم، تشغل النساء 24% فقط من المقاعد البرلمانية على مستوى العالم.

ومن كل 3 تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي و200 مليون من الفتيات والنساء تعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية. واشار الشيخ ببرنامجي بريق وبومارينغ لتحقيق الرفاهية النفسية للطلبة مؤكدا ان الاطفال هم مستقبل الامم وبالتالي الرعاية النفسية لهن تؤسس جيلا متوزناً.

ومن جانبه قال رئيس البعثة الاقليمية للصليب الاحمر د. عمر عودة: ان النساء يختبرن الحرب بطرق متعددة الأوجه. ويتحملن مصاعب الصراعات.

واوضح ان العمل على النوع الاجتماعي معقد والصراع يميل الى تفاقم عدم المساواة القائمة موضحا انه في أعقاب الصراع في سورية، قامت اللجنة الدولية للصليب الاحمر بتمكين 9000 شخص، بما في ذلك الأسر التي تعيلها النساء من خلال منح نقدية، لبدء الأعمال التجارية الصغيرة مثل المخابز ومحلات التجميل والأسواق الصغيرة وكذلك الامر في العراق، حيث دعم الصليب الاحمر الأسر التي تعيلها نساء بمبادرات اقتصادية صغيرة، بما في ذلك المطلقات والأرامل وأزواج الزوج المفقود أو المحتجز والنساء العازبات.

