الحظر إلى 21 يوماً

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علمت النهار أن مجلس الوزراء قرر مبدئياً رفع حظر التجول في البلاد قبل موعده المحدد بأسبوع وذلك بناء على ما ستسفر عنه المؤشرات الوبائية خلال الأسبوعين القادمين.

وأبلغت المصادر أن مجلس الوزراء ناقش وزير الصحة بامكانية تقليص مدة الحظر المحددة بشهر كامل وكانت هناك مرونة باتخاذ قرار التقليص شريطة تحسن المعدلات الوبائية وتناقص أعداد الاصابات. وأشارت المصادر إلى أن المجلس قرر ارجاء تأجيل مناقشة السماح بتوصيل طلبات المطاعم? خلال ?الحظر الجزئي? إلى الأسبوع المقبل للبحث عن آلية مشددة لتطبيقه.

وكلف المجلس وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ نظام حجز المواعيد لدخول الجمعيات التعاونية الاستهلاكية خلال فترة حظر التجوال الجزئي في البلاد على أن يسمح بالتسوق بنظام المواعيد من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة العاشرة مساء.

وكلف المجلس وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالتنسيق مع وزارة الصحة لاستعجال مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية الوقائية من الأمراض السارية واعتباره من أولويات مشاريع القوانين.

واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة حول آخر التطورات المتعلقة بوباء كورونا على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى مستجدات الوضع الصحي في البلاد من واقع البيانات والإحصاءات الخاصة بأعداد حالات الإصابة والوفاة ومن يتلقى العلاج في العناية المركزة والتي مازالت تشهد ارتفاعاً مع تراجع نسبة الشفاء، كما أن نسبة النتائج الإيجابية مرتفعة مقارنة بعدد المسوحات وهو مؤشر خطير يكشف عن تفشي المرض بشكل سريع.

‏كما أحاط المجلس علماً بما وصلت إليه حملة التطعيم ضد فيروس كورونا حيث تم إتمام تطعيم جميع المسجلين في النظام لتلقي اللقاح من المواطنين والمقيمين من عمر 65 عاما فما فوق، وبلغ عدد الذين تلقوا اللقاح في البلاد 322 ألف شخص حتى الآن.

ودعا مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين كافة إلى مواصلة التعاون والالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، لنتمكن جميعاً من اجتياز هذه المحنة بأفضل النتائج.

وقرر المجلس قبول التبرع المقدم من عماد محمد عبدالرحمن البحر لمشروع تصميم وإنشاء وتنفيذ مركز (مستشفى) جراحة المخ والأعصاب بجوار مستشفى الصباح الجديد بقيمة (10) ملايين دينار.