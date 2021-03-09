سمو نائب الأمير: تشجيع بيئة البحث والمعرفة والابتكار والإبداع

الأولى

ترأس سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر السيف امس، اجتماع مجلس الادارة الجديد لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، إذ تم اختيار د. خالد الفاضل مديرا عاما للمؤسسة.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس وهم: المستشار ضاري العثمان ومصطفى الشمالي ود.عبدالله الغنيم والشيخ د.مشعل الجابر

ود. إبراهيم الرشدان ود.أماني بوقماز. وقد زودهم سمونائب الامير بتوجيهاته السامية التي تستهدف بذل الجهود لدعم وتعزيز كل مجالات العلوم والتكنولوجيا سعيا الى تقدمها ورقيها وتشجيع بيئة البحث والمعرفة والابتكار والابداع في الكويت من اجل خلق بيئة علمية ترتكز على احدث وسائل البحث العلمي وتساهم في تطوير قدرات ابناء الوطن في كافة المجالات العلمية.

وحثهم سموه كذلك على العمل بروح الفريق الواحد والتعاون والتكاتف فيما بينهم ووضع الخطط والاستراتيجيات التي من شانها رفع اسم الكويت عاليا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، متمنيا لهم المزيد من التوفيق والنجاح.