التأزيم يتصاعد.. استجواب للخالد

الأولى

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه استجوابا من النائبين محمد المطير وبدر الداهوم موجها الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وتضمن استجواب الداهوم والمطير محورا واحدا هو الانتقائية في تطبيق القانون.

من جانبه، قال النائب د. حسن جوهر: التقينا مع مجموعة من الوزراء بناء على طلبهم للنقاش فيما يخص استجواب وزير الصحة وقد أبلغناهم ضرورة أن يتصدى مجلس الوزراء لممارسات وزير الصحة الذي أمامه خياران اما الاستقالة وإما مواجهة الاستجواب.

من جهته، أعلن النائب د.احمد مطيع العازمي استجواب وزير الصحة منفردا بسبب الأضرار والملفات الشائكة المتعلقة بجائحة كورونا اضافة الى ملفات كثيرة متعددة تتعلق بالفساد المالي والاداري، الى جانب الأضرار التي لحقت بكل المواطنين ومنهم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانب آخر، رفضت اللجنة التشريعية اقتراح النائب عدنان عبد الصمد في شأن (?العفو الشامل?) والذي سبق تقديمه بالمجلس السابق.

وقال رئيس اللجنة النائب خالد العنزي: قررنا دعوة وزيري الداخلية والعدل للاستماع إلى رأيهما في شأن الاقتراح المقدم من هشام الصالح بخصوص العفو الشامل، كونه يحمل فكرة جديدة.