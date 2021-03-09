الكويت: الصمت الدولي على الاعتداءات الحوثية لم يعد مقبولاً

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عواصم - الوكالات: احبطت الدفاعات السعودية محاولة من قبل الميليشيات الحوثية لاستهداف مواقع مدنية في شرق المملكة بينها منشآت تابعة لعملاق النفط آرامكو، وبينما توعدت وزارة الدفاع السعودية باتخاذ الاجراءات اللازمة والرادعة لحماية المصالح والمكتسبات الوطنية وأمن الطاقة العالمي فقد نددت الكويت بشدة بهذه الجرائم الارهابية مطالبة بانهاء صمت المجتمع الدولي عنها كما صدرت موجة ادانات عربية ودولية واسعة للاعتداءات المتكررة على المدنيين في السعودية. وأعربت وزارة الخارجية الكويتية الأحد عن ادانة واستنكار الكويت وبأشد العبارات لمواصلة ارتكاب الميليشيات الحوثية جرائمها النكراء باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية عبر اطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي ان استمرار هذه الجرائم الارهابية بما تمثله من تصعيد خطير واضرار بأمن المملكة وتقويض لاستقرار المنطقة وتحد للقانون الدولي والانساني والاصرار على مواصلة الحرب وتجاهل الجهود الدولية التي تبذل في سبيل انهائها عبر التوصل الى حل سياسي امر لم يعد مقبولا معه صمت المجتمع الدولي وعدم التحرك بشكل فوري وحاسم لردع هذه الجرائم النكراء ووضع حد لها. وأكدت وقوف الكويت التام مع السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على امنها واستقرارها وسيادتها.

وكانت الدفاعات السعودية احبطت محاولة من ميليشيا الحوثي لاستهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني بمدينة الظهران شرق المملكة وقالت وزارة الدفاع السعودية، ان محاولة الاعتداء على احدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة ومرافق شركة ارامكو السعودية بالظهران اعتداء ارهابي جبان استهدف امدادات وأمن الطاقة العالمي فيما اثار الهجوم موجة تنديد عربية ودولية واسعة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن المتحدث باسم وزارة الدفاع تركي المالكي قوله: ان المملكة ستتخذ الاجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ امن الطاقة العالمي ووقف مثل هذه الاعتداءات الارهابية لضمان استقرار امدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

في غضون ذلك حذر مجلس التعاون الخليجي من ان هذه الاعتداءات الارهابية تستهدف عصب الاقتصاد العالمي فيما اعربت البحرين والامارات وقطر ومصر عن ادانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف المدنيين واكدت دعمها للسعودية في كل ما تتخذه من اجراءات لحماية امنها وسيادتها.