ملفات الحكومة الاقتصادية

الأولى

هناك ثلاثة ملفات اقتصادية / مالية تحاول الحكومة إيجاد الحلول لها، وهي:

1 - العجز في الميزانية حلول قصيرة المدى.

2 - تقليص مصاريف الدولة حلول متوسطة المدى.

3 - تنويع مصادر الدخل حلول طويلة المدى.

في الملف الأول تباينت الآراء بين اقرار الدين العام إلى الاقتراض من الصندوق السيادي إلى تسييل بعض أصول الصندوق السيادي. هذا وتشنج بعض أعضاء مجلس الأمة ومن يشاركهم هذا الرأي حول اقرار الدين العام بداعي عدم الثقة في الحكومة. حسناً، أنت لا تثق في الحكومة من أن تقترض من أطراف ثالثة لن تتهاون في استرداد ديونها ومتابعة صرف هذه المبالغ المقترضة ولكن تسمح لها من أن تقترض من صندوق أجيالنا التي هي، اي الحكومة، مسؤولة عنه؟إن كنت لا تثق في الحكومة فيجب أن تخاف من هذا الرأي لأن الحكومة التي أنت لا تثق فيها لن تتردد في شطب ديونها من صندوق الأجيال. في ظل مناخ أسعار الفائدة الحالية الدين العام هو الحل الأنسب. واستفادة البنوك المحلية من الدين العام من شأنها تنشيط الاقتصاد بشكل عام. ألا يملك المواطنون أسهماً في هذه البنوك؟ وعندما يستفيد مالك الأسهم ألا يبدأ في الصرف وشراء السلع أكثر؟ أم يقوم بتوسعة اعماله؟ كل ذلك يجعل العجلة الاقتصادية تدور ويستفيد الجميع. نحن منظومة واحدة بين أسرة حاكمة وتجار ومواطنين موظفين في القطاعين العام والخاص، إن اصاب الخلل واحداً منا فالضرر على الجميع وعلى الجميع إدراك ذلك.

في الملف الثاني يبدأ مشروع إعادة تأهيل ثقافة الشعب للمشاركة في المسؤولية والحفاظ على ديمومة الوطن، ولكن، وفي هذا الشأن، الاقتصاد والصحة المالية للدولة لها ارتباط قوي مع السياسة ومصداقية الحكومة. لقد أثبت الشعب الكويتي مراراً وعلى مر العقود استعداده التام للتضحية من اجل الوطن واستقراره. وعليه، ومع وجود هذا الكم الهائل من الفساد الذي أضرَّ في مصالح الدولة وكان عنصراً رئيساً في وصولنا إلى هذه الحال، على الحكومة أن تبدأ أولاً في إشباع رغبة الشعب (من خلال إجراءات قانونية ولكن ذات سرعة فلكية) لرؤية اسماء رنانة خلف القضبان، ولرؤية مشاريع شابها الفساد يتم تنظيفها ومحاسبة المسؤولين عنها. دون هذه الخطوة لن يكون مسار هذا الملف سلساً. وبعد ذلك على الحكومة تقليص مصاريفها وتقنينها خاصةً تلك التي تتعلق بمزايا المسؤولين الكبار والقياديين.

عندما يرى المواطن جدية الحكومة في الإصلاح، تستطيع الحكومة البدء في تعديل الدعوم وتطبيق الضرائب بشكل يأخذ بعين الاعتبار مدخول الفرد. فعلى سبيل المثال، الذي معاشه الشهري في القطاع الخاص عالٍ لا يحتاج إلى دعم عمالة ودعم أبناء. وكذلك فرض ضريبة على القطاع الخاص تؤخذ من صافي الأرباح ومتدرجة من حيث حجم الشركة ونوع عملها وذلك للحد من تضخم السلع الاستهلاكية. كما تستطيع الحكومة فرض ضريبة على شراء السلع الفخمة بالاضافة إلى النظر في فرض ضريبة القيمة المضافة وضريبة تحويل العملات للخارج. ولكن بالمقابل كل ذلك يتطلب خدمات على مستوى أفضل بكثير من الوضع الراهن وشفافية تامة في كيفية استخدام هذه المداخيل من قبل الحكومة.

أما الملف الثالث، وتنويع مصادر الدخل، فبالإضافة إلى المدخول الناتج من الضرائب، يجب على الدولة الاستفادة من تجارب الدول الخليجية الأخرى في مجال السياحة. عنصر السياحة بمضمونه، هو مصمم لجلب وخدمة ثقافات مختلفة عنك وبذلك يتطلب انفتاحا ذهنيا وتوعية اجتماعية تتماشى مع مفهوم السياحة الصحيح.

كما أن الاستثمار في موارد الطاقة البديلة أمر في غاية الأهمية، وقرأنا في الصحف أن الهيئة العامة للاستثمار استثمرت في هذا المجال في دول أجنبية، فلماذا لا نستثمر بها هنا في بلدنا، ولماذا لا يكون نقل المعرفة أو ما يسمى بـ knowledge Transfer بنداً اساسياً في اتفاقيات الاستثمار التي نبرمها في الخارج.

واخيراً وليس آخراً، البدء في مشروع تطوير الجزر الذي تبناه رحمة الله عليه الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، ولكن بشكل مدروس وبعيد كل البعد عن المحاصصات السياسية والتنفيعية.

كل ما نحتاجه للوصول إلى بر الأمان هو نية صادقة وقرارات جريئة، فقط لا غير.