«مجموعة المرأة الدولية» احتفلت باليوم العالمي للمرأة

وطن النهار

تحت رعاية الشيخة هنوف بدر المحمد الصباح حرم وزير الخارجية والرئيسة الفخرية للمجموعة احتفلت مجموعة المرأة الدولية افتراضيا باليوم العالمي للمرأة بمشاركة مجموعة من السيدات الرائدات كان من ضمنهم السفيرة نبيلة الملا وهي أول سفيرة كويتية وخليجية، وسفيرات الجمهورية التركية عائشة كويتاك والسفيرة الاميركية الينا رومانوسكي والسفيرة الفرنسية آن كلير ليجندر.

وقد افتتحت رئيسة مجموعة المرأة الدولية حرم سفير جمهورية الباكستان آمبرين مصطفى الاحتفال بكلمة رحبت بها بالضيوف وتطرقت خلال كلمتها الى نجاح المرأة بشكل عام كما تطرقت الى التمييز والعنف والاستغلال الذي مازال ساريا ضد المرأة.

وألقت السفيرة نبيلة الملا كلمة تحدثت خلالها عن تجربتها الشخصية كأول سفيرة كويتية وخليجية والمصاعب التي واجهتها ووقوف والدتها ودعمها لها في عملها الدبلوماسي.

كما اشادت بالدور العظيم للمرأة خلال جائحة كورونا حيث تصدرت المرأة الصفوف الامامية كطبيبة وممرضة ومعلمة ومتطوعة وقدمت التضحيات الجسام من اجل التصدي لهذا الوباء.

بدورها تحدثت سفيرة جمهورية تركيا لدى دولة الكويت عائشة كويتاك عن كيف ان الجائحة سلطت الضوء على اهمية مساهمة المرأة اضافة الى الاعباء التي وقعت على كاهل المرأة نتيجة لهذه الجائحة.

وتطرقت السفيرة كويتاك الى انه بالرغم من حصول تقدم بدور المرأة بالمجتمعات الا ان هناك المزيد لا بد من القيام به لتعزيز دور المرأة، واضافت انه قبل 19 عاما قفزت مشاركة المرأة التركية بالمجتمع الى 10% والان تشكل المرأة التركية 17.5% من البرلمان التركي واكثر من 50% من موظفي الجامعات.

واعربت عن فخرها كسفيرة لبلادها في الكويت التي تتمتع بحضور واضح للمرأة الكويتية في مختلف مناحي العمل العام والخاص وان 46% من النساء الكويتيات العاملات لهن حضورهن بالمجتمع.

بدورها هنأت سفيرة الولايات المتحدة الينا رومانوسكي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة منوهة الى الانجازات التي حققتها المرأة تاريخيا وفي جميع أنحاء العالم مؤكدة ان هذا اليوم العالمي يجمع نساء العالم معا بغض النظر عن الجنسية وأن هذا اليوم يتم فيه تجديد الالتزام على المساواة بالعمل من اجل مستقبل افضل لفتيات اليوم اللاتي سيصبحن رائدات المستقبل.

وثمنت السفيرة رومانوسكي التضحيات التي تقدمها المرأة العاملة بالصفوف الأمامية من أجل محاربة جائحة كورونا، والجهود التي تقوم بها المرأة من أجل التقدم الى الامام ونوهت الى التغييرات التي تشاهدها تسير نحو الافضل في الكويت.

ثم القت سفيرة الجمهورية الفرنسية آن كلير ليجندر كلمة أكدت فيها على أهمية العمل الجماعي والتعاون من اجل المساواة بين الرجل والمرأة، وتطرقت الى تحليل أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي والذي قال فيه أن المساواة بين الرجل والمراة لن تكتمل الا بعد 150 عاماً، مبدية استغرابها من هكذا تحليل، وقالت ان فرنسا ملتزمة بالمساواة وتضعها أولوية قصوى، ولتعزيز ذلك ستستضيف فرنسا الصيف القادم منتدى المساواة الجندرية ونأمل مشاركة الكويت بهذا المنتدى التاريخي الذي يهدف الى الوصول نحو أعلى درجات المساواة ومناقشة كل التحديات التي تواجه المراة في العالم أجمع.

وتطرقت الى تجربتها الشخصية وأكدت ان الارشاد والتوعية هي من أهم أدوات التقدم نحو المساواة.

وتحدثت بنهاية الاحتفال المهندسة البيئية هبة الفرا حول دور المرأة بالحفاظ على البيئة من خلال التنشئة البيتية وان دور المرأة اساسي في الارشاد والتوعية.

وفي الختام شكرت رئيسة المجموعة السفيرات الموقرات على مشاركاتهن الثرية في الاحتفال.

تخلل الحفل العديد من الاغاني والفقرات المنوعة الخاصة باليوم العالمي للمرأة.

