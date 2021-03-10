«الدولية للهجرة» نظمت ورشاً لدعم النساء في مراكز الإيواء

وطن النهار

احتفالاً باليوم العالمي للمرأة، أطلقت بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في الكويت بالشراكة مع شركة أوريدو للاتصالات- سلسلة من ورش العمل للدعم النفسي الاجتماعي خلال شهر مارس تستهدف النساء في مركز إيواء العمالة الوافدة.

وتعمل المنظمة على تقديم الدعم اللازم للنساء اللواتي غادرن بلادهن حتى يتمكن من تقديم الدعم المالي لأسرهن واللواتي واجهن بعض التحديات. وقال مازن أبو الحسن، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت «تهدف ورش العمل في المقام الأول إلى تزويد النساء بالمساحة الآمنة التي تحتاجها النساء بشكل ملح لمناقشة ومشاركة التحديات النفسية والاجتماعية والمخاوف والخبرات بطريقة منظمة وبدون الشعور بأي وصمة عار».

واضاف: بفضل التعاون المستمر مع الهيئة العامة للقوى العاملة، وشراكتنا مع برنامج نجوم من أوريدو، ستتاح لنا الفرصة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة - من خلال تنظيم مثل هذا النشاط المهم.

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة أوريدو للاتصالات بالكويت عبدالعزيز البابطين بقوله: «بدأ يوم المرأة كوسيلة يتم من خلالها توحيد المجتمع حول مجموعة من الأهداف المشتركة والقيم المشتركة التي تهدف إلى النضال من أجل المساواة بين الجنسين في كل جانب من جوانب الحياة، وإلقاء الضوء على قدرة المرأة على القيادة وتقديم نماذج يحتذى بها للنساء الأخريات في جميع أنحاء العالم. واليوم، نفخر في أوريدو بجميع نساء الكويت اللواتي يشاركن ويؤثرن بشكل إيجابي في مجتمعنا».

من جهتها، قالت ساندرا سبايكر، المدربة النفسية المعتمدة وخبيرة الدعم النفسي والاجتماعي: «من خلال ورش العمل هذه، نخلق شعورًا بالتكاتف والدعم في أوقات الأحداث العصيبة. من خلال برنامج الدعم النفسي والاجتماعي هذا، تكتسب النساء في مركز إيواء العمالة الوافدة معلومات حول كيفية زيادة قدرتهن على الصمود وتقدير الذات؛ كل ما يلزم لتمكين النساء من أن يصبحن ناجيات لا ضحايا». بدورها، عقبت الشيخة بيبي ناصر الصباح، سفيرة النوايا الحسنة للمنظمة الدولية للهجرة بقولها: « أشعر بالسعادة بشراكتي مع المنظمة لأننا نتشارك في رؤية وهدف واحد، وهو الدفاع عن حقوق العمال المهاجرين وحمايتهم وابراز دورهم المهم في مجتمعنا». يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة استضافت اخيرا مؤتمراً لمدة يومين (24-25 فبراير 2021) بشأن المراجعة الإقليمية الأولى للميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (الميثاق العالمي للهجرة) في المنطقة العربية. ودعت شبكة الأمم المتحدة للهجرة الدول إلى ضمان الوصول السريع والعادل والمنصف إلى اللقاحات للجميع وإدماج المهاجرين، في برامج التطعيم الوطنية ضد «كوفيد-19»، وغيرها من تدخلات الصحة العامة، بغض النظر عن وضع صلاحية أقامتهم الحالية بالبلاد.

