الشايع: تطوير العمل ودعم الكفاءات الوطنية

وطن النهار

قال وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني شايع الشايع ان سمو الامير حمله رسالة شكر وافتخار للجهود الكبيرة وحسن الاداء لبلدية الكويت خلال مواجهة جائحة كورونا والتصدي للوباء العالمي.

واكد الوزير الشايع في بيان صدر عقب ترؤسه اول اجتماع مع قياديي (البلدية) بحضور مدير عام البلدية أحمد المنفوحي ورؤساء القطاعات في الجهاز التنفيذي أن «الرسالة السامية محل اعتزاز وفخر واشادة بما بذلته البلدية من حسن الاداء خلال المرحلة الماضية».

واعرب الشايع خلال الاجتماع عن ثقته الكبيرة وايمانه المطلق بعمل الكفاءات الوطنية بوضع خارطة طريق لتطوير العمل في مختلف قطاعات بلدية الكويت لتحقيق المزيد من الانجازات مشددا على أنه سيكون الداعم والسند والذراع الايمن لكل مجتهد في سبيل تطوير الاداء وتحقيق الامال والطموحات التي «نصبو اليها جميعا».

واضاف ان الاولوية في العمل ستعطى لأهمية سرعة انجاز المعاملات للمواطنين وضرورة تيسير وتسهيل الاجراءات لتقديم خدمات افضل مؤكدا حرصه الشديد على رفع اي مظلمة لانصاف اصحابها ومعالجة اي قصور لخدمة اهل الكويت. ودعا المسؤولين الى ان يكونوا سندا له في تطوير العمل ودعم الكفاءات الوطنية لتحقيق الانجازات والاهداف في المرحلة المقبلة. واشار الى ان التحديات كبيرة لكنه على ثقة تامة بتضافر الجهود لتجاوزها من خلال العمل الدؤوب مؤكدا ان ابواب مكتبه مفتوحة للجميع وسيضع يده بيد جميع المسؤولين لتحقيق الطموحات المأمولة.

ومن جهته، أكد المنفوحي خلال الاجتماع ان الثقة السامية محل اعتزاز وقد جاءت بجهد وعمل كوادر البلدية لتطوير الخدمات وانجاز المعاملات تحقيقا لرفعه الوطن معتبرا ان هذه الثقة تشكل دافعا كبيرا لتحقيق كل ما يصب في خدمة المواطنين والتسهيل عليهم.

وقال «نأمل ان نكون على قدر الثقة السامية للمساهمة في تطوير اداء البلدية خاصة بسواعد ابنائها من الكفاءات والخبرات الوطنية في المرحلة المقبلة» موضحا ان الطموحات كبيرة لبذل المزيد من العطاء في خدمة الوطن العزيز.

وشدد على ان قطاعات البلدية تواصل الليل بالنهار لانجاز خططها في تقديم الخدمات الالكترونية باستخدام التكنولوجيا وتقليص الدورة المستندية لمختلف المعاملات.

