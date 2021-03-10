40 مليون دينار إيرادات استثمارات «أمانة الأوقاف»

وطن النهار

أفاد نائب الأمين العام لقطاع تنمية الموارد والاستثمار بالإنابة ومدير إدارة الاستثمار العقاري المهندس ناصر الخضر أنه قد بلغ إجمالي الإيرادات المحققة من استثمارات الأصول الوقفية 40 مليون دينار لعام 2020، متمثلة فيما يقارب 54% إيرادات استثمار عقاري وما يقارب 46% إيرادات استثمارات مالية، كما ارتفعت القيمة السوقية للأصول المستثمرة بنسبة ما يقارب 191% وبلغت قيمة الأرباح غير المحققة مبلغ ما يقارب 834 مليون دينار، كما أشاد ديوان المحاسبة بجهود الأمانة المبذولة للعمل على تلافي ملاحظات الديوان بغية الوصول إلى انتظام الأعمال المالية والمحاسبية، كما ورد في تعقيبه الأخير على رد الأمانة على ملاحظات ديوان المحاسبة للسنة المالية 2019/2020.

وأكد المهندس ناصر الخضر أن الأمانة العامة للأوقاف حريصة على الوفاء للواقفين من خلال استثمار الأصول الوقفية في استثمارات مُدرة ومُجدية اقتصاديًا في الأسواق المحلية والعالمية في سبيل تحقيق عوائد جيدة ومستمرة والتي تسهم في تلبية احتياجات المجتمع وتنميته تحقيقاً لشروط الواقفين. كما أفاد المهندس ناصر الخضر أنه بالرغم من التحديات الكبيرة والمخاطر العالية التي تواجهها الأمانة لاستثمار الأصول الوقفية بسبب عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والصحية، بالإضافة إلى المخاطر التشغيلية وقلة الكوادر البشرية العاملة في قطاع تنمية الموارد والاستثمار مع كبر حجم الأصول المستثمرة، إلا أنها استطاعت بتوفيق من الله عزَّوجلَّ مواجهتها وتحقيق الموازنة في أداء المحفظة الاستثمارية وتحقيق صافي ربح على الكلفة التاريخية ما يقارب 6% لعام 2020، ولم يقل عن نسبة 5% على مدى سنوات عمل الأمانة العامة للأوقاف في استثمار الأصول الوقفية، والذي كان نتاج تنوع الأدوات الاستثمارية وتوزيع الأصول.

واوضح الخضر بأن إيرادات الاستثمارات العقارية المحققة منذ عام 2016 حتى عام 2020 تتراوح ما بين مبلغ ( 22,178,622 - 27,414,438 ) مليون دينار بالرغم من وجود بعض العقارات المدرجة ضمن خطة إعادة الاعمار وذلك لأن معظم العقارات التي يتم استلامها من الواقفين تكون قديمة ومستهلكة وليس لديها أرصدة مالية متوفرة وتحتاج لإعادة إعمار.

