العوضي: المرأة الكويتية أثبتت جدارتها في الميادين كافة

وطن النهار

أعربت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي عن اعتزازها بالدور الريادي الذي تؤديه المرأة الكويتية التي «اثبتت جدارتها في الهيئة وفي مختلف الميادين» وتميزت بالتفاني بالعمل والعطاء والتطوير في الأداء الوظيفي.

واضافت العوضي في بيان للهيئة بمناسبة يوم المرأة العالمي ان الكويت تهتم بمشاركة دول العالم أجمع بهذه المناسبة، مشيرة الى انها ترفع باسمها وباسم أبنائها من ذوي الإعاقة أسمى آيات الشكر والتقدير لكل أبناء وبنات الوطن بمناسبة هذا اليوم الأممي. واذ اعربت عن فخرها واعتزازها بالمرأة العاملة في كل مؤسسات الدولة اشارت الى أن المرأة الكويتية تعمل في الهيئة بنسبة كبيرة وقد «أثبتت جدارتها بامتياز في العديد من المناصب على إدارة العمل والتطوير في الأداء الوظيفي».

وثمنت العوضي دور المرأة الكويتية الرائد في تحقيق الانجازات الكبرى على مستوى الأسرة والعمل ومشاركتها اقرانها في تقدم ورفعه الكويت، مؤكدة أنها متميزة ايضا بين شقيقاتها نساء الخليج في التفاني والعمل والعطاء.

ومن جانبها اعربت نائب مدير عام الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية في الهيئة هنادي المبيلش في البيان نفسه عن الشكر والتقدير لكل نساء الكويت بهذه المناسبة وخصت جميع الموظفات العاملات بالقطاع الطبي وسائر قطاعات الهيئة ومؤسسات الدولة الحكومية والأهلية حيث «ساهمت المرأة إلى جانب زميلها الرجل في بناء ونهضة دولتنا الحبيبة الكويت».

وبدورها اشادت نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية وفاء المحنا بدور المرأة الفعال بالمجتمع محليا وكذلك اقليميا ودوليا من خلال تمثيلها للبلاد في المنظمات الدولية والإقليمية.

ومن ناحيته شدد نائب المدير العام للخدمات التعليمية والتأهيلية المهندس أنور الأنصاري على أن للمرأة الكويتية دورا رئيسيا محوريا معتبرا انها «الركيزة الأساسية للمجتمع».

