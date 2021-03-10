«العدل»: مكافحة الجريمة المستحدثة والعابرة للحدود

وطن النهار

شاركت الكويت بوفد رسمي برئاسة وزارة العدل يرأسه المحامي العام الأول بدر المسعد في أعمال مؤتمر الامم المتحدة الـ 14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في مدينة كيوتو اليابانية خلال الفترة من 7 إلى 12 مارس الحالي عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقالت (العدل) في بيان ان هذه المشاركة تأتي في اطار تعزيز دور الكويت الريادي بالمحافل الدولية من خلال تواجدها الفعال والمستمر في مثل هذه المؤتمرات الفنية ذات الطابع القانوني.

واوضحت ان هذه المؤتمرات يتم من خلالها ارساء المبادئ القانونية الدولية والتي تعد لاحقا منهاجا متعدد المكونات تتم عبره صياغة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للدول في مكافحة الجريمة وتعزيز نظم العدالة الجنائية. وذكرت ان هذا المشاركة تمت ضمن الجلسة العامة الاولى للمؤتمر والتي تم فيها تزكية وزيرة العدل اليابانية ايوكو كاميكاوا كرئيس للمؤتمر.وافادت ان أعمال المؤتمر تنعقد تحت شعار (النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون نحو تحقيق خطة الامم المتحدة لعام 2030).

