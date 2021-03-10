استتباب الأمن الليلي.. والتزام بتطبيق الحظر الجزئي

وطن النهار

يواصل رجال الأمن في مختلف قطاعات وزارة الداخلية الليل بالنهار في عملهم لتطبيق القانون وحماية الوطن وضمان أمان المواطنين والمقيمين لاسيما وسط جائحة كورونا المستجد وآخر ذلك ما يتعلق بتطبيق قرار الحظر الجزئي في البلاد من الساعة الخامسة مساء الى الخامسة صباحا.

ويقرن رجال الأمن في الكويت الساهرون على حمايته القول بالفعل اذ تنتشر النقاط الأمنية على الطرق الرئيسية في البلاد مع توزيع دوريات الادارة العامة لشرطة النجدة والادارة العامة للعمليات المركزية.

في موازاة ذلك تتولى دوريات الأمن العام اقامة نقاط التفتيش داخل المناطق السكنية وبالتنسيق مع دوريات الادارة العامة للمرور في حين أنيطت بالادارة العامة للمباحث الجنائية عملية توزيع دوريات جوالة طوال ساعات الحظر في جميع مناطق البلاد لضبط الأشخاص غير الملتزمين بقرار الحظر مع التشديد على احالتهم الى جهات الاختصاص.

