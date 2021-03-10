«كتلة التعليم»: عدم فصل القطاعين وإنشاء جامعة «أمير الإنسانية»

وطن النهار

التقت كتلة التعليم التطبيقي والتدريب وزير التربية د. علي المضف لمناقشة مستقبل الهيئة وقانونية تبعيتها لوزير التربية، ومثل الكتلة المهندس وائل المطوع رئيس رابطة التدريب بالكليات، والدكتور فنيس العجمي رئيس نقابة العاملين بالتطبيقي، والدكتور محمد البريوج رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب بالمعاهد.

وتم خلال اللقاء شرح ومناقشة ملابسات نقل تبعية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الى وزير التربية من خلال العودة لمرسوم انشاء الهيئة رقم (63) لسنة 1982 وتبعيتها لوزير التربية، وقد ارتأت الكتلة أن المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها قد أعطى الصلاحية الكاملة لمجلس الوزراء في نقل تبعية الهيئات المستقلة، حيث نص القانون في مادته الأولى على: «يجوز بمرسوم نقل التبعية أو الاشراف أو الالحاق المنصوص عليه في القانون المنظم لأي هيئة أو مؤسسة عامة أو ادارة مستقلة من مجلس الوزراء أو أي وزارة أو وزير الى مجلس الوزراء أو وزارة أخرى أو وزير آخر، ويترتب على هذا النقل أن تحل الجهة الجديدة محل الجهة السابقة فيما تنص عليه القوانين واللوائح المتعلقة بالأمور التي تتولاها الهيئة أو المؤسسة العامة أو الادارة المستقلة».

ونصت المادة الثانية من القانون على: «للوزير المختص في سبيل مباشرة اختصاصه في الاشراف على المؤسسات العامة أو الهيئات العامة والادارات المستقلة التابعة له أو الملحقة به أو بوزارته اصدار التوجيهات لها لتنفيذ السياسة العامة للدولة وللخطة الانمائية ومتابعة سير العمل بها».

ونصت المادة الثالثة على: «يصدر مجلس الوزراء قراراً بالقواعد والأسس التي يقوم عليها التنسيق والتعاون بين الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة والادارات المستقلة، وللمجلس أن يوزع ويحدد الاختصاصات بين هذه الجهات في الأمور المشتركة بما يتفق مع الأعمال الرئيسية التي تختص بها كل جهة، كما يجوز للمجلس أن يعهد ببعض اختصاصات أحدى هذه الجهات الى جهة أخرى اذا كان ذلك مرتبطا بعملها الأصلي ولازما لحسن سير العمل كما له أن يكلف جهة منها بعمل معين وفقا لمقتضيات المصلحة العامة».

ونصت المادة الرابعة على: «يجوز لمجلس الوزراء أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بمقتضى القوانين واللوائح الى رئيس مجلس الوزراء أو لجنة وزارية أو أحد الوزراء الى مجالس متخصصة تكون رئاستها وأغلبية أعضائها من الوزراء».

وقد ارتأت الكتلة وبناء على هذا القانون صحة وسلامة تبعية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لوزير التربية. وأكدت الكتلة خلال اللقاء على استقلالية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعدم المساس بمرسوم انشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب رقم (63) لسنة 1982، وأن يكون وزير التربية له حق الاشراف عليها ورئاسة مجلس ادارتها فقط، وتم خلال اللقاء التوافق بين وزير التربية د. علي المضف وبين الكتلة على عدة قضايا وهي التأكيد على عدم فصل القطاعين، والمضي قدما نحو انشاء جامعة أمير الانسانية المغفور له الشيخ صباح الأحمد، وأن تكون كلية التربية الأساسية هي مقرها واساسها لتكون جامعة متخصصة في تخريج المعلم فقط، مع الابقاء على جميع كليات الهيئة ومعاهدها على وضعهم الحالي وعدم المساس بقانون الهيئة الصادر في 1982، وتدفع الكتلة نحو انشاء هذه الجامعة بأسرع وقت ممكن لما له من فائدة عظيمة على مستوى المعلم ومخرجات التعليم بشكل عام في المدارس لأن الأساس هو المعلم. وأكدت الكتلة خلال لقائها وزير التربية على ضرورة الحفاظ على حقوق العاملين بالهيئة وأن يكون لكل قطاع الحق في تقلد المناصب الادارية لمنتسبيه، بحيث يكون لقطاع التدريب الحق في تعيين المدربين في المناصب الخاصة به، وكذلك اعطاء الحق للاداريين بالقطاع المالي والاداري بتولي المناصب الادارية بذات القطاع، بداية من نائب المدير العام بالاضافة لاعطاء الحق للمدربين في الكليات بتقلد المناصب الادارية بالكليات بدءا من منصب نائب المدير العام ووصولا الى مديري الادارات بالهيئة، كما تم الاتفاق على اعتماد لائحة الترقيات الخاصة بقطاع التدريب وترقية حملة الدبلوم في اجتماع مجلس الادارة المقبل. بالاضافة الي فتح الباب امام اعضاء هيئة التدريب والعاملين من حملة المؤهلات العليا للانتقال الي كادر اعضاء هيئة التدريس وتوجهت الكتلة بشكرها لوزير التربية د. علي المضف لحسن استقباله لوفدها، وسعة صدره واستماعه بكل اهتمام لكل ما تم طرحه باللقاء من قضايا، وما ابداه من تعاون ملحوظ في حل جميع القضايا العالقة.

