السرهيد: تطوير مناهج التربية الخاصة بذوي الإعاقة

وطن النهار

اعلنت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د. شفيقة العوضي، اطلاق الشراكة بين الهيئة والأندية الرياضية الخاصة بذوي الاعاقة في اطار التعاون مع هيئة الشباب والرياضة التي تقوم وفقا للمادة 18 من القانون الخاص بذوي الاعاقة والتي تنص ان تقوم هيئة الشباب والرياضة باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان اقامة اندية وأنشطة رياضية وثقافية وترفيهية متخصصة وفقا للمواصفات العالمية الخاصة بذوي الاعاقة.

وقالت العوضي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته صباح امس في مبنى الهيئة بحضور ممثلين عن الأندية، انه تم تشكيل فريق عمل خاصة برئاسة عضو مجلس ادارة الهيئة وتضم ممثلين من هيئة ذوي الاعاقة وهيئة الشباب والرياضة ووزارة التربية والاندية الـ 6 الخاصة بذوي الاعاقة وذلك للعمل على تفعيل المواد القانون التي تنص على تشجيع رياضة ذوي الاعاقة وتذليل الصعوبات امامهم.

وأكدت العوضي، اهمية التوسع في انشاء الأندية الرياضية وفق المعايير العالمية، متمنية لهم التوفيق لما فيه خير للابناء، معربة في نفس الوقت عن شكرها لهيئة الشباب والرياضة على جهودها، آملة التوفيق للفريق في عمله والأبناء لما فيه الخير. من جانبه، اكد رئيس الفريق عضو مجلس ادارة الهيئة منصور السرهيد، ان الفريق يسعى الى تسهيل مهام الأندية والعمل على تطوير رياضة ذوي الاعاقة الى جانب المساهمة في تطوير مناهج التربية الخاصة برياضة الأشخاص ذوي الاعاقة، بالاضافة لدعم المتخصصين من ذوي الاعاقة للعمل في الوظائف الرياضية ذات العلاقة برياضة ذوي الاعاقة، الى جانب تنظيم دورات وتصنيف وتحكيم خاصة برياضة ذوي الاعاقة.

